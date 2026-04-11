पुणे

Pune Crime News: नात्यातील व्यक्तीकडून दोन अल्पवयीन मुलींवर वारंवार अत्याचार; पुणे सत्र न्यायालयाकडून २० वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा

नात्यातील विश्वासाला तडा देत दोन अल्पवयीन मुलींवर वारंवार लैंगिक अत्याचार; उरुळी देवाचीतील २०२० मधील गुन्ह्यात आरोपीला २० वर्ष सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा
Strong Legal Battle: Public Prosecutor Arundhati Bramhe's Arguments Lead to Conviction

Strong Legal Battle: Public Prosecutor Arundhati Bramhe's Arguments Lead to Conviction

सकाळ वृत्तसेवा
तुळशीराम घुसाळकर

लोणी काळभोर : नात्यातील व्यक्तीने ओळखीचा फायदा घेऊन दोन अल्पवयीन मुलींवर वारंवार अत्याचार केल्याची घटना घडली होती.

या गुन्ह्यातील आरोपीला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने २० वर्ष सक्तमजुरी व तीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हे आदेश न्यायाधीश डि.पी.रागीट यांनी दिले आहेत.

Related Stories

No stories found.