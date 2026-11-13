वैकुंठ स्मशानभूमीचे खासगीकरण

पुणे, ता. १३ : शहरातील महत्त्वाच्या व सर्वात मोठ्या वैकुंठ स्मशानभूमीसह बिबवेवाडी स्मशानभूमीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. या दोन्ही स्मशानभूमीतील विद्युत यंत्रणेचे संचालन, देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यासाठी वस्तू व सेवा करासह तब्बल ९९ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
अंत्यसंस्कारासाठी येणाऱ्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी स्मशानभूमीतील विद्युत दाहिन्या आणि अन्य यंत्रणा अखंडित सुरू राहणे आवश्यक आहे. मात्र, ही जबाबदारी महापालिकेच्या स्वतःच्या यंत्रणेतून पार पाडण्याऐवजी खासगी संस्थेवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महापालिकेच्या परिमंडळ क्रमांक पाच अंतर्गत दोन्ही स्मशानभूमींतील विद्युत सुविधांची देखभाल, संचालन आणि आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम खासगी संस्था करणार आहे. या कामासाठी विद्युत विभागाने ९५ लाख ४७ हजार ७७४ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मुख्य अभियंत्यांनी १८ मे २०२६ रोजी त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी २० मे रोजी निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली.
स्मशानभूमीसारख्या संवेदनशील सार्वजनिक सुविधेची जबाबदारीही खासगी संस्थेकडे जात असेल, तर महापालिकेची स्वतःची यंत्रणा असताना या सेवेचे पूर्णपणे खासगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे एक कोटी खर्च करूनही सेवेत त्रुटी राहिल्यास जबाबदारी कोणाची, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
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