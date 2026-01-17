पुणे

Pune Election Conflict : पुण्यात निवडणुकीतील पराभवाचा राग; भाजप उमेदवाराच्या समर्थकांकडून कुटुंबाला हातपाय तोडण्याची धमकी!

Bhawani Peth BJP Supporter Case : पुण्यातील भवानी पेठेत महापालिका निवडणुकीतील पराभवाचा राग धरून भाजप उमेदवाराच्या समर्थकांनी एका कुटुंबाला धमकी दिली. याप्रकरणी खडक पोलिसांनी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
Incident Details: Threatening Family Post-Election Defeat

Incident Details: Threatening Family Post-Election Defeat

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिका निवडणुकीत पराभूत झाल्याने भाजप उमेदवाच्या समर्थकाने तरुण, तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना शिवीगाळ करुन हातपाय तोडण्‍याची धमकी दिल्याची घटना भवानी पेठेत शुक्रवारी दुपारी घडली. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
election
police case
Conflict
pmc

Related Stories

No stories found.