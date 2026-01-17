Pune Election Conflict : पुण्यात निवडणुकीतील पराभवाचा राग; भाजप उमेदवाराच्या समर्थकांकडून कुटुंबाला हातपाय तोडण्याची धमकी!

पुणे : महापालिका निवडणुकीत पराभूत झाल्याने भाजप उमेदवाच्या समर्थकाने तरुण, तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना शिवीगाळ करुन हातपाय तोडण्याची धमकी दिल्याची घटना भवानी पेठेत शुक्रवारी दुपारी घडली. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .याबाबत गणेश शिवाजी लडकत (वय ५३, रा. भवानी पेठ) यांनी खडक पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून त्यानुसार, मंदार लडकत, प्रीतम बनकर, रोहित शिंदे, प्रज्ञा लडकत यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या भवानी पेठ-कासेवाडी प्रभागातून तक्रारदार गणेश लडकत यांचे चुलतभाऊ भाजपचे उमेदवार संदीप लडकत पराभूत झाले. .Nashik Municipal Election : प्रभाग २७ मध्ये फेरमतमोजणीवरून वाद; मतमोजणी केंद्राबाहेर आंदोलन.यावेळी तक्रारदाराच्या कुटुंबाने लडकत यांच्याविरुद्ध प्रचार केल्याने त्यांचा पराभव झाला, असे वाटल्याने आरोपी शुक्रवारी लडकत यांच्या घरात शिरले. त्यांनी लडकत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शिवीगाळ करुन धमकी दिली, असे लडकत यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबतचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक हर्षल कदम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.