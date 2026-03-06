पुणे

Pune Crime : अत्याचारास विरोध केल्याने महिलेचा गळा दाबून खून, आरोपीला अटक

Hadapsar Saswad road woman murder solved : पुण्यातील वडकी येथे लैंगिक अत्याचाराला विरोध करणाऱ्या महिलेचा गळा दाबून आणि डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपीला गुन्हे शाखेने सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने अटक केली असून, फुरसुंगी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : हडपसर-सासवड रस्त्यालगत वडकी येथे अनोळखी महिलेच्या खुनाचा गुन्हे शाखेने उलगडा केला. लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर संतापातून आरोपीने महिलेचा गळा दाबून आणि डोक्यात दगड घालून खून केल्याचे तपासात समोर आले असून, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

