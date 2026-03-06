Pune Crime : अत्याचारास विरोध केल्याने महिलेचा गळा दाबून खून, आरोपीला अटक

पुणे : हडपसर-सासवड रस्त्यालगत वडकी येथे अनोळखी महिलेच्या खुनाचा गुन्हे शाखेने उलगडा केला. लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर संतापातून आरोपीने महिलेचा गळा दाबून आणि डोक्यात दगड घालून खून केल्याचे तपासात समोर आले असून, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे..प्रकाश बिभीषण माने (वय २९, रा. वडकी नाला, ता. हवेली) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवे घाटाच्या पायथ्याशी वडकी गावात काची कंपनीच्या गोदामाशेजारील मोकळ्या जागेत तीन मार्च रोजी ३० ते ४० वर्षे वयोगटातील एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .Umarga Crime : तरुणाच्या खुन प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक; उमरगा पोलीसांची उल्लेखनीय कामगिरी.गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाचे पोलिस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड यांच्या सूचनेनुसार पोलिस अंमलदार अमित कांबळे, तानाजी देशमुख आणि पथकाने परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईने छाननी केली. त्यातून संशयिताची ओळख पटली. त्यानुसार आरोपी प्रकाश माने याला ताब्यात घेतले. चौकशीत माने याने संबंधित महिलेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महिलेने त्यास विरोध केल्याने संतापाच्या भरात त्याने तिचा गळा दाबून आणि डोक्यात दगड घालून तिचा खून केल्याचे उघड झाले..दरम्यान, या प्रकरणी फुरसुंगीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे यांनी फिर्याद दिली होती. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे आणि साहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.