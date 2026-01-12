Pune Crime : विश्रांतवाडी बस थांब्यावर पुणे पोलिसांची सापळा रचून कारवाई; कुख्यात गुंड अरबाज शेख अटक!

पुणे : खोपोली (जि. रायगड) येथील एका खून प्रकरणातील फरार आरोपीला पुणे शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट-पाचच्या पथकाने अटक केली. या कारवाईमुळे गंभीर गुन्ह्यातील तपासाला गती मिळणार आहे. काळेपडळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १० जानेवारी रोजी घडलेल्या गंभीर दुखापतीच्या एका गुन्ह्यात अरबाज ऊर्फ अरमान अल्लुद्दीन शेख (वय २६, रा. आदर्शनगर, उरुळी देवाची) हा प्रमुख आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले होते..तो फरार असल्याने पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू होता. आरोपी आळंदी परिसरात येणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या युनिट-पाचच्या पथकातील पोलिस अंमलदार नासीर देशमुख यांना मिळाली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक छगन कापसे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक अभिजित पवार, पोलिस हवालदार तानाजी देशमुख, प्रशांत कर्णवर, अमर चव्हाण, नासीर देशमुख, गणेश माने आणि परमेश्वर कदम यांच्या पथकाने तत्काळ कारवाई करत विश्रांतवाडी येथील पीएमपी बस थांब्याजवळून आरोपीला ताब्यात घेतले. .Pune Crime News : पुण्यात नायजेरियन नागरिकांमध्ये रक्तरंजित थरार; प्रेमप्रकरणातून एकाचा खून, तिघे जेरबंद!.चौकशीदरम्यान, खोपोलीतील एका तत्कालीन नगरसेविकेचा पती मंगेश काळोखे यांच्या खुनात आरोपी शेख याचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणात खोपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त (गुन्हे-२) राजेंद्र मुळीक यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. आरोपीला पुढील कारवाईसाठी खोपोली पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.