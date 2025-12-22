पुणे

Pune Crime : सिंहगड रस्ता परिसरात मोठी कारवाई; अल्पवयीनाकडून गावठी पिस्तूल व काडतुसे जप्त!

Weapon Seizure : सिंहगड रस्ता परिसरात गुन्हे शाखेने कारवाई करत अल्पवयीन मुलाकडून गावठी पिस्तूल व तीन जिवंत काडतुसे जप्त केली. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध शस्त्रांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
Illegal Country-Made Pistol Seized in Pune

Illegal Country-Made Pistol Seized in Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. २२ : गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनच्या पथकाने सिंहगड रस्ता परिसरात कारवाई करत एका अल्पवयीन मुलाकडून गावठी पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. याबाबत सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा- सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांकडून कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
Security
minor
Pistol
illegal arms and substances

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com