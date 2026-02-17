पुणे

Pune Crime : नाद फक्त Yamaha चा! पुण्यातील तरुणांनी मौज मजा आणि नशेसाठी चोरल्या तब्बल 10 गाड्या, हडपसर-चंदननगरमध्ये दुचाकी चोरीचा पर्दाफाश

Pune Crime Branch Arrests Two in Yamaha Bike Theft Case : पुणे गुन्हे शाखेने दोन तरुणांना अटक करून १० चोरीच्या यामाहा दुचाकी जप्त केल्या आहेत.
Pune Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Yamaha Stolen Bikes Pune : पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने २ तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून तब्बल १० चोरीच्या दुचाकी ताब्यात घेतल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या १० पैकी काही गाड्या 'यामाहा' कंपनीच्या (Pune Crime Update) आहेत. पोलिसांनी या दोघांकडे चौकशी केली असता, त्या दोघांसोबत आणखी दोघं जणं मिळून फक्त यामाहा कंपनीच्या गाड्या चोरी करत असल्याची कबुली दिली.

