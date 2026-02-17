Pune Crime : नाद फक्त Yamaha चा! पुण्यातील तरुणांनी मौज मजा आणि नशेसाठी चोरल्या तब्बल 10 गाड्या, हडपसर-चंदननगरमध्ये दुचाकी चोरीचा पर्दाफाश

Yamaha Stolen Bikes Pune : पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने २ तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून तब्बल १० चोरीच्या दुचाकी ताब्यात घेतल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या १० पैकी काही गाड्या 'यामाहा' कंपनीच्या (Pune Crime Update) आहेत. पोलिसांनी या दोघांकडे चौकशी केली असता, त्या दोघांसोबत आणखी दोघं जणं मिळून फक्त यामाहा कंपनीच्या गाड्या चोरी करत असल्याची कबुली दिली. .यामाहा कंपनीच्या दुचाकी आता बाजारात मिळत नसल्याने ते हडपसर, चंदननगर भागात यामाहा कंपनीच्या दुचाकींवर लक्ष ठेवून त्या चोरी करत असे. तसेच यातील काही तरुण या दुचाकींचा वापर नशा करायला जाण्यासाठी सुद्धा वापरत होते..पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या कर्मचाऱ्यांना २ तरुण एका दुचाकीवर बसले असून त्यांच्या हालचाली संशयास्पद असल्याचं दिसून आल्यावर त्यांनी या तरुणांकडे चौकशी केली ती दुचाकी चोरीचे असल्याचं समोर आल्यानंतर त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केली असता हा सगळा प्रकार पुढे आला..Mumbai Crime : शिवाजीनगर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार 'रिझवान DJ'ला अटक, 40 लाखांचे अमली पदार्थ जप्त .पवन तानाजी माने (वय २२) आणि प्रतिक शिवाजी अस्वरे (वय २०) असे अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. या प्रकरणी आणखी २ जणांचा शोध सुरू आहे. हडपसर, दिघी, चंदननगर पोलिस ठाण्यात या आरोपींच्या विरोधात याआधी चोरीचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.