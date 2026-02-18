पुणे

Pune Crime : पुण्यात देहविक्री करणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेचा 6 जणांकडून खून; 55 फूट खोल खाणीत फेकला मृतदेह, तिला कात्रजमधील लॉजवर नेण्याचं ठरलं अन्...

Six Accused Arrested by Bharati Vidyapeeth Police : पुण्यात ४० वर्षीय महिलेचा सहा जणांनी मारहाण करून खून केला. त्यानंतर मृतदेह मांगडेवाडी येथील खाणीत फेकला.
Pune Crime Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Pune Crime Case : पुण्यात एका ४० वर्षीय महिलेचा ६ जणांनी मिळून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ६ जणांना अटक केली आहे. शफिया सलीम शेख (वय ४०) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. ६ जणांनी मिळून तिला मारहाण करत कोणाला संशय येऊ नये म्हणून तिचा मृतदेह खाणीत फेकून दिला.

