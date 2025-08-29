पुणे

Pune Crime News : अत्याचारप्रकरणी आठ जणांचा जामीन फेटाळला; भूतानमधील तरुणीकडून अर्जावर आपली बाजू मांडत विरोध

Pune Police : पुणे येथे एका भूतानी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी ऑनलाइन साक्ष दिल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी 'रेड हाऊस फाउंडेशन'च्या शंतनू कुकडेसह आठ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
Pune Crime News 
Pune Crime News Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भूतान येथील एका तरुणीच्या असाह्यतेचा फायदा घेत नोकरीच्या आमिषाने तिच्यावर सामुहिक बलात्कार केल्याप्रकरणातील आरोपींचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तरुणीला तिच्या मायदेशात परत पाठविल्यानंतर तिने ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सगद्वारे जामिनाच्या अर्जावर आपली बाजू मांडत विरोध केला. त्यानंतर न्यायालयाने ‘रेड हाऊस फाउंडेशन’च्या शंतनू सॅम्युअल कुकडे, अ‍ॅड. विपिन बिडकरसह आठ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

Loading content, please wait...
crime
rape news
sexual assault
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com