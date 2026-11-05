आठ सराईत गुन्हेगार दोन वर्षांसाठी तडीपार

पुणे, ता. ५ : शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आठ सराईत गुन्हेगारांना पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे.
तडीपार केलेल्यांमध्ये भारती विद्यापीठ, पर्वती आणि स्वारगेट पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील सराईतांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. वारंवार समज देऊनही गुन्हेगारी कारवाया सुरूच असल्याने त्यांच्यावर दोन वर्षांसाठी तडीपारीची कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, एक जानेवारीपासून आतापर्यंत परिमंडळ दोनमधील विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील ५३ गुन्हेगारांना दोन वर्षांसाठी तडीपार केले आहे. परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी ही कारवाई केली.
तडीपार केलेले गुन्हेगार :
भारती विद्यापीठ पोलिस ठाणे : संकेत गोरख चोरगे (वय २४, रा. आंबेगाव पठार), आकाश ऊर्फ बंटी विलास पवार (वय २६, रा. आंबेगाव खुर्द). पर्वती पोलिस ठाणे : वैभव युवराज डोळसे (वय २३, रा. जनता वसाहत, पर्वती), सौरभ राजेश साठे (वय २०, रा. दत्तवाडी). स्वारगेट पोलिस ठाणे : निखिल ज्ञानोबा लगाडे (वय २२, रा. गुलटेकडी), विष्णू लक्ष्मण होसमनी (वय २१, रा. मीनाताई ठाकरे वसाहत, गुलटेकडी), अमान शाकिर शेख (वय २०, रा. गुलटेकडी) आणि सचिन ऊर्फ आश्रय सौदागर खुडे (वय २४, रा. इंदिरानगर).
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