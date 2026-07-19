पुणे

Pune Crime : बिल कमी करण्याच्या वादातून रुग्णालयाच्या सीओओकडून पिस्तूल दाखवत जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांकडून शस्त्र व परवाना जप्त

बिल कमी करण्याच्या वादातून खासगी रुग्णालयाच्या सीओओकडून पिस्तूल दाखवत जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांनी परवाना व शस्त्र जप्त करून गुन्हा दाखल
Hadapsar Police have seized the licensed firearm and are investigating the incident from all angles.

Hadapsar Police have seized the licensed firearm and are investigating the incident from all angles.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या रुग्णाचे कुटुंबीय व सामाजिक कार्यकर्त्याने बिल कमी करण्‍याची विनंती केली असता खासगी रुग्‍णालयाच्‍या मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) थेट पिस्‍तूल बाहेर काढत त्‍यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधित डॉक्‍टरवर गुन्‍हा दाखल केला असून त्‍यांचे पिस्तूल व परवाना देखील जप्‍त केला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Bill
Pistol
crime against elderly women
crime against animals