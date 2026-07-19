Pune Crime : बिल कमी करण्याच्या वादातून रुग्णालयाच्या सीओओकडून पिस्तूल दाखवत जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांकडून शस्त्र व परवाना जप्त

पुणे : उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या रुग्णाचे कुटुंबीय व सामाजिक कार्यकर्त्याने बिल कमी करण्याची विनंती केली असता खासगी रुग्णालयाच्या मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) थेट पिस्तूल बाहेर काढत त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधित डॉक्टरवर गुन्हा दाखल केला असून त्यांचे पिस्तूल व परवाना देखील जप्त केला आहे. .ही घटना गुरूवारी (ता. १६) रोजी सायंकाळी हडपसर, लोहिया नगर येथील विलू पुनावाला रुग्णालयात घडली. याप्रकरणी हडपसर पोलिसांनी रुग्णालयाचे मुख्य संचालन अधिकारी डॉ. आर्य लजपतराय (वय ५८) यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी प्रतीक कांबळे (वय ५८, रा. कँप) यांनी फिर्याद दिली आहे. कांबळे हे त्यांचे मित्राच्या आईचा उपचारादरम्यान पूनावाला रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. बिल कमी करण्यावरून कांबळे व हे डॉ. लजपतराय यांना भेटायला गेले होते. त्यावेळी कांबळे व डॉ. लजपतराय यांच्यामध्ये वाद झाला. त्यानंतर डॉक्टरांनी कांबळे यांना पिस्तूल दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..या घटनेची तक्रार मिळाल्यानंतर हडपसर पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन डॉक्टराकडे असलेले परवानाधारक पिस्तूल तातडीने जप्त करण्यात आले. या प्रकरणातील सर्व बाजूंची पडताळणी सुरू असून डॉक्टरांच्या वर्तनाबाबतही चौकशी केली जात आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांकडून संबंधित डॉक्टर, तक्रारदार तसेच अन्य साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्याचे काम सुरू असून तपासानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे..याबाबत विलू पूनावाला मेमोरियल रुग्णालयात आम्ही व्यावसायिकता, प्रामाणिकपणा आणि रुग्णसेवेची सर्वोच्च मानके जपण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. या प्रकरणाची सखोल पडताळणी करण्यासाठी आम्ही अंतर्गत समितीची स्थापना केली असून, संबंधित यंत्रणा करत असलेल्या चौकशीस आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. हे प्रकरण सध्या चौकशीअंतर्गत असल्यामुळे याबाबत अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. चौकशीची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडावी आणि चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे निवेदन रुग्णालयाने दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.