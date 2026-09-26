पुणे

Pune Crime : पत्नीच्या त्रासामुळे पतीने संपविले जीवन

पत्नीच्या त्रासामुळे पतीने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना लोहगाव परिसरात घडली.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पत्नीच्या त्रासामुळे पतीने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना लोहगाव परिसरात घडली. या प्रकरणी पत्नीविरुद्ध लोहगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

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