पुणे

Pune Crime : घरात शिरून तरुणीला लुटले; कोरेगाव पार्क पोलिसांकडून सीसीटीव्हीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू!

Koregaon Park Robbery : कोरेगाव पार्क गल्ली क्रमांक ५ मधील एका सोसायटीत घुसून चोरट्यांनी तरुणीला चाकूचा धाक दाखवत ११ लाख ४० हजारांचे दागिने लुटले. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सीसीटीव्हीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू आहे.
Robbery in Pune’s Koregaon Park Area

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोरेगाव पार्क परिसरातील एका सदनिकेत घुसून चोरट्यांनी तरुणीला चाकूचा धाक दाखवत साडेअकरा लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने लुटून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. चोरट्यांनी केलेल्या मारहाणीत तरुणी जखमी झाली असून, या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

pune
