Pune Crime : घरात शिरून तरुणीला लुटले; कोरेगाव पार्क पोलिसांकडून सीसीटीव्हीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू!

पुणे : कोरेगाव पार्क परिसरातील एका सदनिकेत घुसून चोरट्यांनी तरुणीला चाकूचा धाक दाखवत साडेअकरा लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने लुटून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. चोरट्यांनी केलेल्या मारहाणीत तरुणी जखमी झाली असून, या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुणी कोरेगाव पार्कमधील गल्ली क्रमांक पाच येथील एका सोसायटीत वास्तव्यास आहे. रविवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास दोन चोरटे सदनिकेत शिरले. त्यानंतर चोरट्यांनी तरुणीला चाकूचा धाक दाखवत कपाटातून ११ लाख ४० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने काढून घेतले. या वेळी तरुणीने प्रतिकार केला असता चोरट्यांनी तिला मारहाण केली. तरुणीला धमकावत चोरटे घटनास्थळावरून पसार झाले..Pune Election: पुण्यात भाजपने नाराजांची काढली 'अशी' समजूत; तिकीट न मिळालेल्या इच्छूकांवर नवी जबाबदारी.या घटनेनंतर तरुणीने तातडीने कोरेगाव पार्क पोलिसांना माहिती दिली. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, परिमंडळ पाचच्या पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, सहाय्यक आयुक्त संगीता अल्फान्सो-शिंदे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयकुमार डोके यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी सोसायटीच्या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत चव्हाण करीत आहेत.