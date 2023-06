Pune: सदाशिव पेठेत तरुणीवर कोयत्याने हल्ला; MPSC तरुणांनी वाचवलं

By

काही दिवसापूर्वी, राजगडाच्या पायथ्याशी एमपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या दर्शना पवार हिच्या हत्येचे प्रकरण ताजे असतानाच आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्याती प्रसिद्ध ठिकाण सदाशिव पेठ येथे एका मुलीवर तरुणाने कोयत्याने हल्ला केला पण MPSC तरुणांनी तिला वाचवलं. Pune Crime Koyta attack on girl in Sadashiv Peth MPSC student save her life

सदाशिव पेठेत पेरुगेट पोलीस चौकी जवळ घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी युवकाला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाचा पोलिस अधिक तपास करत आहेत.