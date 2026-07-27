पुणे

Pune Crime : १८ वर्षीय तरुणीवर अत्याचारप्रकरणी दोघांना नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत जन्मठेप; पुणे न्यायालयाचा कठोर निकाल

तळेगाव रेल्वे स्थानक परिसरातील गुन्ह्याला कठोर शिक्षा; १२ साक्षीदारांच्या साक्षीवरून आरोपी दोषी ठरले
Pune court sentences two convicts to life imprisonment until natural death in 2016 Talegaon rape case

Pune court sentences two convicts to life imprisonment until natural death in 2016 Talegaon rape case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जेवण देण्याच्या बहाण्याने फूस लावून तळेगाव रेल्वे स्थानक परिसरातील पार्किंगमधील एका कारशेडमध्ये नेत १८ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या दोघांना न्यायालयाने नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. एस. तापकीरे यांनी हा निकाल दिला.

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