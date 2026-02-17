Pune Crime: बायकोचा छळ टोकाला! नवऱ्याने चौथ्या मजल्यावरुन मारली उडी; पुण्यात धक्कादायक घटना

Pune Latest News: पुण्यामध्ये एक खळबळजनक घटना घडली आहे. बायकोने छळ केल्यामुळे वैतागलेल्या पतीने चक्क चौथ्या मजल्यावरुन उडी घेतली. या घटनेत पतीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना पुण्यातल्या वारजे परिसरात घडली आहे. वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलीय..चौथ्या मजल्यावरुन उडी घेत जीव दिलेल्या व्यक्तीचं नाव महेश क्षीरसागर असं आहे. महेश यांचं वय ४० वर्षे होतं, ते वारजे भागातल्या गिरीधरनगरमध्ये वास्तव्याला होते. महेश यांचं १३ वर्षांपूर्वी प्रतिभा (वय ३५) यांच्यासोबत लग्न झालं होतं. लग्न झाल्यापासून दोघांमध्ये सतत वाद व्हायचे. २ फेब्रुवारी रोजी याच जाचाला वैतागून महेश क्षीरसागर यांनी चौथ्या मजल्यावरुन उडी घेतली..T20 World Cup: भारताच्या मार्गातील 'मोठा' अडथळा दूर झाला! Super 8s मध्ये आता लिंबूटींबू संघ दिसणार; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.या घटनेत महेश हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं. परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या प्रकरणी महेश यांचे वडील दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात सून प्रतिभा यांच्याविरोधात तक्रार दिली. त्यावरुन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..Rohit Sharma: मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे... हिटमॅनच्या मराठी नाटकाच्या कलाकारांशी गप्पा.प्रतिभा क्षीरसागर यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. कौटुंबिक वादातून एवढ्या टोकाचं पाऊल उचलल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला. पोलिस तपासामध्ये पुढे काय येते, हे लवकरच स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.