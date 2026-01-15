पुणे

Pune Crime : माणगाव पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन आरोपी गायब; शोधमोहीम तीव्र!

Accused Escapes From Police Custody : सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे खुर्द परिसरात घराचा पंचनामा सुरू असताना खुनाचा आरोपी अनिकेत वाघमारे पोलिसांना धक्का देऊन पसार झाला आहे.
Sensational Escape: Murder Accused Flees During Investigation

Sensational Escape: Murder Accused Flees During Investigation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : खून प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीने पोलिस अंमलदारास धक्का देऊन पलायन केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे खुर्द परिसरात घडली. या घटनेमुळे पोलिस यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Maharashtra Police
escaped

Related Stories

No stories found.