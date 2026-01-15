Pune Crime : माणगाव पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन आरोपी गायब; शोधमोहीम तीव्र!

पुणे : खून प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीने पोलिस अंमलदारास धक्का देऊन पलायन केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे खुर्द परिसरात घडली. या घटनेमुळे पोलिस यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे..अनिकेत महेश वाघमारे (वय २६, रा. हिंगणे खुर्द, सिंहगड रस्ता) असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत रायगड जिल्ह्यातील माणगाव पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलिस अंमलदार श्रीकांत किरवले (वय २९) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Crime News : मालेगावात २७ लाखांच्या मोबाईलसह तिघांना बेड्या; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई.भोसरी येथील आदित्य गणेश भगत (वय २२, मूळ रा. चोबे पिंपरी, ता. माढा, जि. सोलापूर) या तरुणाचा मित्रांनीच महाबळेश्वरला जाण्याच्या बहाण्याने ताम्हिणी घाटात खून केल्याची घटना उघडकीस आली होती. या प्रकरणात अनिकेत वाघमारे आणि तुषार ऊर्फ सोन्या शरद पाटोळे (वय २४, रा. कर्वेनगर) यांना अटक केली होती. या दोघांविरुद्ध माणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..मित्राची चोरलेली मोटार विकण्याच्या प्रयत्नात असताना बाणेर पोलिसांनी दोघा आरोपींना अटक करून माणगाव पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. त्यानंतर माणगाव पोलिसांचे पथक तपासासाठी बुधवारी सायंकाळी वाघमारेला घेऊन सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे खुर्द परिसरात लक्ष्मी विहार अपार्टमेंटजवळ आले होते. येथे त्याच्या घराचा पंचनामा सुरू असताना वाघमारेने पोलिस अंमलदार किरवले यांना धक्का मारून पलायन केले. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी पथके तैनात केली आहेत. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) उल्हास कदम करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.