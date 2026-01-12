Pune Crime : इन्स्टाग्रामवरील 'खोट्या प्रेमा'ने घेतला जीव; अमन गचंड खून प्रकरणात अल्पवयीन मुलगी ताब्यात!

पुणे : इन्स्टाग्रामवरून युवकाला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्याच्या अपहरण आणि खून प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने एका अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतले आहे..पूर्ववैमनस्यातून अमन सुरेंद्रसिंग गचंड (वय १७, रा. टिंगरेनगर, विश्रांतवाडी) या युवकाचे अपहरण करून खून केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी गुन्हे शाखेच्या युनिट-तीनच्या पथकाने कर्नाटकातील बेळगाव येथून दोघा तरुणांना अटक केली होती. यासोबतच या गुन्ह्यात अल्पवयीन मुलीचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर तिलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे..Pune Crime : विश्रांतवाडी बस थांब्यावर पुणे पोलिसांची सापळा रचून कारवाई; कुख्यात गुंड अरबाज शेख अटक!.गुन्हे शाखेच्या पथकाने अल्पवयीन मुलीची चौकशी केली. त्यात तिने तिच्या मित्रांच्या सांगण्यावरून अमन गचंड याला इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर अमन याला खेड शिवापूर परिसरात नेण्यात आले, अशी माहिती चौकशीत पुढे आली आहे..गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनचे पोलिस निरीक्षक राम राजमाने यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर रावळे यांच्यासह पंढरीनाथ शिंदे, अमोल काटकर, अर्चना वाघमारे, अनुष्का जगदाळे आणि तुषार केंढे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.