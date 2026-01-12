पुणे

Pune Crime : इन्स्टाग्रामवरील 'खोट्या प्रेमा'ने घेतला जीव; अमन गचंड खून प्रकरणात अल्पवयीन मुलगी ताब्यात!

Minor Girl Detained in Aman Gachand Case : इन्स्टाग्रामवर प्रेमाचे नाटक करून अमन गचंड या तरुणाचे अपहरण आणि खून करणाऱ्या टोळीतील एका अल्पवयीन मुलीला गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले आहे
Minor Girl’s Role in Pune Youth’s Killing

Minor Girl’s Role in Pune Youth’s Killing

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : इन्स्टाग्रामवरून युवकाला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्याच्या अपहरण आणि खून प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने एका अल्पवयीन मुलीला ताब्यात घेतले आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
minor
Arrest

Related Stories

No stories found.