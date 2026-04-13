Pune Bhavani Peth Crime News: भवानी पेठेत पूर्ववैमनस्यातून १८ वर्षीय तरुणाचा खून; खडक पोलिसांकडून चौघांना अटक

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून एका १८ वर्षीय तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून खून केल्याची घटना भवानी पेठेतील काशेवाडी भागात घडली. या प्रकरणी खडक पोलिसांनी चारही आरोपींना अटक केली आहे. .अबूबकर अमजद खान (वय १८, रा. एडी कॅम्प चौक, नाना पेठ) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी अल्तमश अन्सार पिंजारी (वय १९, रा. घोरपडे पेठ) याने खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अम्मार शेख (वय १९, रा. भवानी पेठ), कमरअली सय्यद (वय १८), तुफेल सय्यद (वय १९, रा. विमाननगर) आणि अबूझर कुरेशी (वय १८, रा. काशेवाडी) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अबूबकर आणि आरोपींमध्ये जुना वाद होता. शनिवारी (ता. ११) रात्री साडेदहाच्या सुमारास अबूबकर आणि त्याचे मित्र काशेवाडी भागातील त्रिकोणी उद्यानाजवळ थांबले होते. त्यावेळी आरोपींनी अबूबकर आणि त्याच्या मित्रांना बांबूने मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी तीक्ष्ण शस्त्राने अबूबकरवर वार केले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त कृषीकेश रावले, पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ आणि सहाय्यक आयुक्त अनुजा देशमाने यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी जखमी अबूबकरला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.