Pune Toxic Liquor Case: विषारी दारूसाठी रसायन पुरविणाऱ्या पिता-पुत्राला नवी मुंबईतून अटक; तपासासाठी दहा पथके

पुणे: दापोडी आणि हडपसर परिसरात विषारी हातभट्टी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) मोठी कारवाई केली. हातभट्टीच्या दारूमध्ये विषारी रासायनिक पदार्थ पुरवणाऱ्या मुख्य दोन आरोपींना सीआयडीच्या पुणे पथकाने नवी मुंबईतील वाशी गावातून बेड्या ठोकल्या आहेत. .अरुण जगदंब चौबे (वय ५९) आणि अभिषेक अरुण चौबे (वय ३४, दोन्ही रा. वाशीगाव, नवी मुंबई) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. आरोपी पिता-पुत्राला पिंपरी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी आणि पुण्यातील हडपसर परिसरात विषारी हातभट्टीची दारू पिल्याने विषबाधा झाली होती. त्यात २० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. या गुन्ह्याचा तपास सीआडीकडे आल्यानंतर दहा पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांनी विविध ठिकाणी भेटी दिल्या. तेथील सीसीटीव्ही फुटेज, दारूचे नमुने आणि इतर तांत्रिक पुरावे जप्त करण्यात आले. हे सर्व नमुने विश्लेषणासाठी पुण्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. .या तांत्रिक तपासाच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे, हातभट्टी चालकांना विषारी रासायनिक पदार्थ पुरवण्याचे काम हे नवी मुंबईतील चौबे पिता-पुत्र करत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सीआयडीच्या पथकाने नवी मुंबईत जाऊन दोघांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणात यापूर्वी दहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..सीआयडीचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ, पोलिस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपअधीक्षक सचिन चव्हाण त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.