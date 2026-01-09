पुणे

Pune Theft : लॉकरचा पासवर्ड चोरला अन् १७ हजार डॉलर्सवर मारला डल्ला; पुण्यात ऑफिस बॉयचा कारनामा!

Koregaon Park Office Boy Theft : पुण्याच्या कोरेगाव पार्कमध्ये ऑफिस बॉयने मालकाच्या डायरीतून पासवर्ड चोरून १७,५०० अमेरिकन डॉलर्स आणि ११ लाखांची रोकड लंपास केली. प्रिसियस जेम सोसायटीतील या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत.
Breach of Trust: Office Boy Steals Locker Password from Personal Diary

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोरेगाव पार्कमधील एका खासगी कार्यालयातील ऑफिस बॉयनेच मालकाच्या लॉकरचा पासवर्ड चोरून हजारो अमेरिकन डॉलर्स आणि दहा लाखांची रोकड लंपास केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी फरार आहे.

