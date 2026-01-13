Pune Crime : "आमच्याकडे का बघितले?" बालाजीनगरमध्ये किरकोळ कारणावरून तरुणाला बेदम मारहाण!

पुणे : पानटपरी चालकावर शस्त्राने हल्ला करून पाच हजार रुपयांची रोकड लुटल्याची घटना भारती विद्यापीठ परिसरात घडली. या घटनेत पानटपरी चालक जखमी झाला असून, पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. .ऋषीकेश खताळ (वय २५, रा. कात्रज) असे जखमी पानटपरी चालकाचे नाव आहे. याप्रकरणी समीर वाल्मीक खेडेकर (वय ३४, रा. आंबेगाव पठार, धनकवडी) याला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खताळ या तरुणाची राजमाता भुयारी मार्गालगत वाइन शॉपजवळ पानटपरी आहे. ११ जानेवारी रोजी रात्री नऊच्या सुमारास आरोपी खेडेकर तेथे आला. त्याने खताळला शिवीगाळ करत पैशांची मागणी केली. पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने शस्त्राने वार करून रोकड लुटली. या हल्ल्यात खताळ गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Pune News : चतुःश्रृंगी मंदिरासमोर बेघरांचा ठिय्या; शेकोट्यांमुळे प्रदूषणात वाढ आणि भाविकांची सुरक्षितता धोक्यात!.आमच्याकडे का बघितले?’ म्हणत मारहाण -अन्य एका घटनेत पुणे-सातारा रस्त्यावरील बालाजीनगर परिसरात किरकोळ वादातून तिघांनी एका तरुणाला बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी योगेश गजमल (वय ३०, रा. बालाजीनगर) या तरुणाने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, ११ जानेवारी रोजी गजमल हा बालाजीनगरमधील खुशबू हॉटेलसमोर पानटपरीजवळ उभा होता. त्या वेळी तेथे आलेल्या तिघांनी ‘आमच्याकडे का बघितले?’ अशी विचारणा करत तरुणाला बेदम मारहाण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.