पुणे : गुन्हे वृत्त

दिवे घाटाच्या पायथ्याशी ट्रकखाली चिरडून तरुणाचा मृत्यूपुणे : हडपसरकडून सासवडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दिवे घाटाच्या पायथ्याशी ट्रकचालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवून एका तरुणाला चिरडल्याची घटना रविवारी घडली. या अपघातात या तरुणाचा गंभीर जखमी झाल्याने मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिस अंमलदार सचिन खेंगरे यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार चंदनकुमार गिरिजाशंकर गौतम (वय ३१, रा. जेजुरी, ता. पुरंदर, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) या ट्रकचालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. आंबेकर लॉन्सच्या समोरील एका टपरीजवळ ट्रकचालक चंदनकुमार याने वाहन सुरू केले. त्यावेळी ट्रकचे पुढील डावे चाक तरुणाच्या पोटावरून गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस उपनिरीक्षक कोमल जाधव पुढील तपास करत आहेत..जुन्या भांडणातून तरुणावर हल्ला; सात जणांवर गुन्हा दाखलपुणे : वाघोली येथील भावडी रस्त्यावरील एका बांधकाम प्रकल्पावर जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून एका तरुणाला दगड, लाकडी दांडके आणि प्लास्टिक ड्रमने बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी संदीप रामेश्वर यादव (वय ३४, रा. भावडी, वाघोली) यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना विठ्ठल क्रशरजवळील तिवारी प्रॉपर्टीज प्रकल्पाच्या ठिकाणी घडली. पूर्ववैमनस्यातून आरोपींनी यादव यांच्या डोक्यात आणि शरीरावर वार करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी साहिल भालेकर, इम्रान जावेद शेख, ओम भालेकर, मोन्या पांचाळ, दाद्या धनवटे, जित्या आणि एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुगल मॅपवर रिव्ह्यू देण्याच्या आमिषाने तरुणाची फसवणूकपुणे : गुगल मॅपवर विविध ठिकाणांना रिव्ह्यू देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी वाघोलीतील एका तरुणाला आठ लाख ४० हजार रुपयांना गंडा घातला. या प्रकरणी तरुणाने (वय २७, रा. कॉस्मिक कोर्टयार्ड सोसायटी, आव्हाळवाडी रस्ता, वाघोली) यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.सायबर चोरट्यांनी टेलिग्राम आणि विविध लिंकच्या माध्यमातून फिर्यादीशी संपर्क साधला. सुरुवातीला जास्तीचा नफा मिळवून देण्याचा विश्वास संपादन करून, गुगल मॅपवर विविध ठिकाणांना रिव्ह्यू देण्याचे आमिष दाखवले. तसेच, त्यांना वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर प्रीपेड टास्कच्या नावाखाली पैसे भरण्यास सांगितले. परंतु कोणताही परतावा न देता फसवणूक केली. या प्रकरणी संबंधित टेलिग्रामधारक आणि बँक खातेधारकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बँकेच्या ताब्यातील मालमत्तेवर कब्जा केल्याप्रकरणी गुन्हापुणे : धनकवडी येथील आदिशक्ती सहकारी गृहरचना संस्थेमधील कॅनरा बँकेच्या कायदेशीर ताब्यात असलेल्या प्लॉटवर अनधिकृतपणे प्रवेश करून बँकेचा बॅनर फाडल्याप्रकरणी तिघाजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणी कॅनरा बँकेचे प्रतिनिधी विजय शिंदे (वय ३८) यांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनकवडी येथील संबंधित मिळकतीवर कॅनरा बँकेचा कायदेशीर ताबा होता. मात्र, आरोपींनी बँकेची कोणतीही संमती न घेता मुख्य प्रवेशद्वाराचे कुलूप तोडले. बँकेने लावलेला अधिकृत नोटीसचा बॅनर फाडून प्लॉटमध्ये बेकायदेशीररीत्या प्रवेश केला. सहकारनगर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.