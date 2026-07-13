पुणे

पुणे : गुन्हे वृत्त

दिवे घाटाजवळ निष्काळजी ट्रकचालकाकडून तरुणाचा मृत्यू, जुन्या वैमनस्यातून सात जणांकडून बेदम मारहाण, गुगल मॅप रिव्ह्यूच्या आमिषाने सायबर फसवणूक आणि बँकेच्या ताब्यातील प्लॉटवर अनधिकृत कब्जा
Pune Gunhe Vrutt

Three accused were arrested while police launched a search for five absconding suspects in the gambling case.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिवे घाटाच्या पायथ्याशी ट्रकखाली चिरडून तरुणाचा मृत्यू

पुणे : हडपसरकडून सासवडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दिवे घाटाच्या पायथ्याशी ट्रकचालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवून एका तरुणाला चिरडल्याची घटना रविवारी घडली. या अपघातात या तरुणाचा गंभीर जखमी झाल्याने मृत्यू झाला.

या प्रकरणी पोलिस अंमलदार सचिन खेंगरे यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार चंदनकुमार गिरिजाशंकर गौतम (वय ३१, रा. जेजुरी, ता. पुरंदर, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) या ट्रकचालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. आंबेकर लॉन्सच्या समोरील एका टपरीजवळ ट्रकचालक चंदनकुमार याने वाहन सुरू केले. त्यावेळी ट्रकचे पुढील डावे चाक तरुणाच्या पोटावरून गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस उपनिरीक्षक कोमल जाधव पुढील तपास करत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
Crime Against Youth
crime alerts Solapur
Pune 2023 climate