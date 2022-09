Pune News : पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाचा प्रताप; हॉटेलात केला गोळीबार

By

पुण्यातील एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलानं मुंढवा भागातील एका हॉटेलमध्ये पिस्तुलातून गोळीबार केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. सुदैवाने घटनेत कोणीही जखमी झालेला नाही. मुंढवा पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Pune Crime News Vijay Mane Son of police officer bullet fire at hotel in Mundhava)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, विजय शरद माने (वय 43, रा.वृंदावन सोसायटी, पंचवटी, पाषाण) असं आरोपीचं नाव आहे. हा प्रकार रविवारी सकाळी हॉटेल अनवाइंडच्या परिसरात घडला होता. विजय आणि त्याचे मित्र हॉटेलमध्ये गेले असता त्यांचा काही जणांशी किरकोळ कारणावरून वाद झाला. यानंतर दहशत निर्माण करण्यासाठी विजयने आपल्याजवळील पिस्तूलातून हवेत गोळीबार केला.

पोलिसांनी विजय माने याच्याकडील परवाना असलेलं पिस्तूल आणि काडतुसं जप्त केली आहेत. विजय याचे वडील शरद माने हे पुणे पोलीस दलात सहायक पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.