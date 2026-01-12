Pune Crime News : पुण्यात नायजेरियन नागरिकांमध्ये रक्तरंजित थरार; प्रेमप्रकरणातून एकाचा खून, तिघे जेरबंद!

पुणे : प्रेमप्रकरणाच्या कारणावरून नायजेरियन नागरिकांमध्ये झालेल्या हाणामारीत एका नायजेरियन नागरिकाचा मृत्यू झाला. ही घटना पिसोळी येथील बालाजी पद्मावतीनगर परिसरात सोमवारी (ता. १२) पहाटे घडली. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी तिघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..येमेका क्रिस्टियन (वय ४०, रा. फुरसुंगी, मूळ रा. नायजेरिया) असे मृत्यमुखी पडलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याबाबत काळेपडळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनकेनिया पेंट्रिशिया मबिगा (रा. पिसोळी) या नायजेरियन महिलेच्या घरी जेवण करण्यासाठी आलेल्या नायजेरियन नागरिकांमध्ये प्रेमप्रकरणाच्या कारणावरून वाद झाला. यावेळी नायेमेका मदुबची ओनिओ, किन्सली, ओबी आणि ओजे ओजेगवा यांनी येमेका क्रिस्टियन यास जबर मारहाण केली. या मारहाणीत येमेका क्रिस्टियन गंभीर जखमी झाला. त्याचा मित्र गिफ्ट सिव्होनस ऊटाह (वय ३९, रा. उंड्री) याने त्याला वानवडीतील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Crime News : मुलाच्या निधनानंतर पैशाची हाव; सासऱ्याचं सुनेसोबत भलतंच कृत्य, महाराष्ट्र हादरला, नेमकं काय घडलं?.या घटनेची माहिती मिळताच काळेपडळ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. या गुन्ह्यातील संशयित आरोपींचा कॅम्प आणि पिसोळी परिसरात शोध घेतला. आरोपी नायेमेका मादूबुची ओनिया, ओबी आणि ओजेगवा या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. इतर आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.