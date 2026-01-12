पुणे

Pune Crime News : पुण्यात नायजेरियन नागरिकांमध्ये रक्तरंजित थरार; प्रेमप्रकरणातून एकाचा खून, तिघे जेरबंद!

Nigerian National Killed Over Love Dispute : पिसोळी येथील एका इमारतीत प्रेमप्रकरणाच्या वादातून नायजेरियन नागरिकांमध्ये झालेल्या हाणामारीत एकाचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी तत्परता दाखवत तिघा संशयितांना ताब्यात घेतले असून अधिक तपास सुरू आहे.
Nigerian National Killed in Pisoli Over Love Affair

पुणे : प्रेमप्रकरणाच्या कारणावरून नायजेरियन नागरिकांमध्ये झालेल्या हाणामारीत एका नायजेरियन नागरिकाचा मृत्यू झाला. ही घटना पिसोळी येथील बालाजी पद्मावतीनगर परिसरात सोमवारी (ता. १२) पहाटे घडली. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी तिघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

