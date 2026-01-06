पुणे

Pune Kidnapping : विश्रांतवाडीतील १७ वर्षीय युवकाचे अपहरण; मुलीच्या मध्यस्थीने बोलावून केला घात; दोघांना अटक!

Vishrantwadi Police: अमन गचंड हा ३१ डिसेंबरपासून बेपत्ता होता. त्याची आई अनिता गचंड यांनी विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात मुलगा घरी न परतल्याने तक्रार नोंदवली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पूर्ववैमनस्यातून विश्रांतवाडीतील एका १७ वर्षीय युवकाचे अपहरण करून त्याचा निर्घृण खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी गुन्हे शाखेच्या युनिट तीन आणि विश्रांतवाडी पोलिसांनी कर्नाटकातील बेळगाव येथून दोघा तरुणांना अटक केली असून, इतर दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे.

