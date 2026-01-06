Pune Kidnapping : विश्रांतवाडीतील १७ वर्षीय युवकाचे अपहरण; मुलीच्या मध्यस्थीने बोलावून केला घात; दोघांना अटक!

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून विश्रांतवाडीतील एका १७ वर्षीय युवकाचे अपहरण करून त्याचा निर्घृण खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी गुन्हे शाखेच्या युनिट तीन आणि विश्रांतवाडी पोलिसांनी कर्नाटकातील बेळगाव येथून दोघा तरुणांना अटक केली असून, इतर दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे..अमन सुरेंद्रसिंग गचंड (वय १७, रा. टिंगरेनगर, विश्रांतवाडी) असे खून झालेल्या युवकाचे नाव आहे. याबाबत मुलाची आई अनिता गचंड (वय ४४) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रथमेश चिंधू आढळ (वय १९, रा. उत्तमनगर) आणि नागेश बालाजी धबाले (वय १९, रा. शिवणे) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिता गचंड यांनी मुलगा अमन बेपत्ता असल्याची तक्रार ३१ डिसेंबर रोजी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी अपहृत युवकाचे मोबाईल कॉल डिटेल्स आणि लोकेशनच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. दरम्यान, काही तरुणांनी जुन्या वादातून अमनचे अपहरण केले असून, आरोपी बेळगाव येथे असल्याची माहिती युनिट तीनच्या पथकाला मिळाली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व विभाग) मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट तीनचे पोलिस निरीक्षक राम राजमाने यांच्या पथकातील सहाय्यक निरीक्षक ज्ञानेश्वर ढवळे, पोलिस अंमलदार तुषार केंद्रे, पुरुषोत्तम गुणला, अमोल काटकर, पंढरीनाथ शिंदे यांनी तातडीने बेळगाव गाठून आरोपींना ताब्यात घेतले. न्यायालयाने आरोपींना नऊ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..मुलीच्या माध्यमातून बोलावून खून-अमन आणि त्याच्या साथीदारांनी चार महिन्यांपूर्वी आरोपी प्रथमेशवर कोयत्याने वार केले होते. याप्रकरणी अमनच्या विरोधात उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात १२ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपींनी एका मुलीच्या माध्यमातून अमनला कात्रज येथे बोलावून घेतले. त्यानंतर खेड शिवापूर परिसरात नेऊन दगड आणि कोयत्याने त्याचा खून करून मृतदेह पुरून टाकला, अशी माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.