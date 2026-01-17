पुणे

Pune Assault : अश्लील चाळे करणाऱ्याला हटकले म्हणून ६६ वर्षीय ज्येष्ठाला बेदम मारहाण; वाघोलीत संतापजनक प्रकार!

Wagholi Senior Citizen Assault : वाघोलीतील सिल्व्हर क्रीस्ट सोसायटीत अश्लील चाळे करणाऱ्या तरुणाला हटकल्याने एका ६६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला बेदम मारहाण करण्यात आली.
Incident Details: Senior Citizen Attacked in Wagholi Society

Incident Details: Senior Citizen Attacked in Wagholi Society

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वाघोलीतील सोसायटीच्या आवारात अश्लील चाळे करणाऱ्या प्रेमी युगुलाला हटकल्याने ६६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्‍यांनी मारहाण केल्‍याची घटना वाघोली परिसरात सायंकाळी साडेसहाच्‍या दरम्‍यान वाघोलीतील सिल्‍वर क्रीस्‍ट सोसायटी येथे घडली. याप्रकरणी आरोपी तरुणाविरुद्ध वाघोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
wagholi
senior citizen

Related Stories

No stories found.