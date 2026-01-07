पुणे

Pune Cyber Crime : गुंतवणुकीवर परताव्याचे आमिष पडले महागात; पुण्यात ७८ वर्षीय वृद्धाची मोठी फसवणूक!

Stoc kMarket Scam : पुण्यात शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या नावाखाली ७८ वर्षीय वृद्धाची २९.३० लाखांची, तर ऑनलाइन टास्कच्या बहाण्याने एका महिलेची ३.२५ लाखांची सायबर फसवणूक झाली आहे.
Pune Senior Citizen Loses ₹29.30 Lakh in Stock Market Investment Scam

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर मोठा परताव्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी कर्वे रस्ता परिसरातील ७८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची २९ लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

