Pune Cyber Crime : गुंतवणुकीवर परताव्याचे आमिष पडले महागात; पुण्यात ७८ वर्षीय वृद्धाची मोठी फसवणूक!

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर मोठा परताव्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी कर्वे रस्ता परिसरातील ७८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची २९ लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाने अलंकार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराच्या मोबाईलवर संपर्क साधून शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखविले. गुंतवणुकीवर अल्पावधीत मोठा परतावा मिळेल, असे भासवून चोरट्यांनी त्यांचा विश्वास संपादन केला..Pune Crime : पुणे गुन्हे शाखेने आवळल्या 'चौपाटी राजा'च्या मुसक्या; युनिट ६ ची धडाकेबाज कारवाई!.सुरुवातीला तक्रारदाराकडून काही रक्कम गुंतविण्यास सांगण्यात आली. त्यानंतर नफा मिळाल्याचे भासवले. आमिषाला बळी पडून तक्रारदाराने चोरट्यांनी दिलेल्या बँक खात्यात वेळोवेळी २९ लाख ३० हजार रुपये जमा केले. परंतु त्यानंतर प्रत्यक्षात कोणताही परतावा न मिळाल्याने तक्रारदाराने संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चोरट्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने अलंकार पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पुढील तपास वरिष्ठ निरीक्षक सुनीता रोकडे करीत आहेत..तापकीर गल्लीतील महिलेची फसवणूक -ऑनलाइन टास्क पूर्ण करण्यास सांगून सायबर चोरट्यांनी बुधवार पेठेतील तापकीर गल्लीतील एका ३० वर्षीय महिलेची फसवणूक केली. या महिलेस सायबर चोरट्यांनी मोबाईलवर लिंक पाठवली. नवीन ऑनलाइन खाते सुरू करण्यास सांगितले. नफा मिळाल्याचे भासवून महिलेचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर महिलेने चोरट्यांनी दिलेल्या बॅंक खात्यात सव्वातीन लाख रुपये जमा केले. परंतु कोणताही परतावा मिळाला नाही. त्यामुळे महिलेने फरासखाना पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.