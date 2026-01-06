Pune Cyber Fraud : पुणेकर सायबर जाळ्यात; शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीच्या आमिषाने सव्वा कोटींवर टाकला डल्ला!

पुणे : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा, घरातून ऑनलाइन कामाची संधी, तसेच तातडीने कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांकडून नागरिकांना गंडविण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. शहरातील शिवाजीनगर, भवानी पेठ, कात्रज, बिबवेवाडी, कोंढवा आणि पाषाणमधील नागरिकांची सुमारे एक कोटी ३० लाख रुपयांची सायबर फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. .शेअर बाजारात भरघोस परताव्याचे आमिष शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी शिवाजीनगर भागातील एका महिलेची ३१ लाख रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी ५० वर्षीय महिलेने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. महिलेला सुरुवातीला चोरट्यांनी परतावा मिळाल्याचा बनाव केला; मात्र प्रत्यक्षात रक्कम दिली नाही..Junnar Crime : निमगिरी आदिवासी भागातील हत्याकांड: आरोपी फरार; पोलिसांची मोठी मोहीम सुरु!.भवानी पेठेतील दोघांची फसवणूक खासगी वित्तीय संस्थेकडून कर्ज मिळवून देण्याची सोशल मडियावर जाहिरात करून सायबर चोरट्यांनी भवानी पेठेतील २८ वर्षीय तरुणाची ४१ लाख १९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. जून महिन्यात चोरट्यांनी तरुणाशी संपर्क साधून कर्ज मंजुरीचे आमिष दाखविले. कर्जप्रकरणासाठी छायाचित्र मागवून त्यात फेरफार केला आणि धमकी देत मोठी रक्कम उकळली. तसेच, भवानी पेठेतील ३७ वर्षीय व्यक्तीची गुंतवणुकीवर परताव्याच्या आमिषाने २३ लाख ६९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. .फेसबुकवर मार्केटिंगचे आमिष -फेसबुकवर मार्केटिंग केल्यास गुंतवणुकीवर दुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून चोरट्यांनी कात्रज भागातील वरखडेनगरमधील एकाची पावणेपाच लाख रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत भारती विद्यापीठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..बिबवेवाडीतील तरुणाला गंडा -गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून बिबवेवाडीतील एका तरुणाची साडेअकरा लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..सराईत गुन्हेगारांकडून\nघरफोडीचे बारा गुन्हे उघड.‘ऑनलाइन टास्क’द्वारे पैसे कमावण्याचे आमिष-घरातून ऑनलाइन पद्धतीने कामाची संधी देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका महिलेची १२ लाख ३४ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..‘हॉटेलचे बुकिंग झाले, ॲडव्हान्स भरा’ -‘तुमचे हॉटेलचे बुकिंग झाले असून, ॲडव्हान्स रक्कम भरावी लागेल’ असे सांगून चोरट्यांनी पंचवटी, पाषाणमधील महिलेची सहा लाख ११ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत चतु:शृंगी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.