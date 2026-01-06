पुणे

Pune Cyber Fraud : पुणेकर सायबर जाळ्यात; शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीच्या आमिषाने सव्वा कोटींवर टाकला डल्ला!

Cyber Fraud Alert : पुण्यात शेअर बाजार आणि ऑनलाईन कामाच्या आमिषाने नागरिकांची १ कोटी ३० लाख रुपयांची फसवणूक झाली असून शिवाजीनगर ते पाषाणपर्यंत सायबर चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे.
Rising Scams in Online Hotel Booking and Remote Job Tasks

Rising Scams in Online Hotel Booking and Remote Job Tasks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा, घरातून ऑनलाइन कामाची संधी, तसेच तातडीने कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांकडून नागरिकांना गंडविण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. शहरातील शिवाजीनगर, भवानी पेठ, कात्रज, बिबवेवाडी, कोंढवा आणि पाषाणमधील नागरिकांची सुमारे एक कोटी ३० लाख रुपयांची सायबर फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
cyber police
Fraud Crime
cyber cirme in pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com