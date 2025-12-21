पुणे

Pune Cyber Crime: सायबर फसवणुकीतून कोटींची लूट; शहरातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

Pune Registers 13 Cyber Fraud Cases in a Single Day: पुण्यात सायबर चोरट्यांचा कहर सुरूच असून वेगवेगळ्या १३ प्रकरणांत तब्बल १.६१ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. शेअर बाजार, वर्क फ्रॉम होम आणि लिंकच्या आमिषाने नागरिकांना गंडा घातला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक झाल्याप्रकरणी शहरातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत १३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणांमध्ये सायबर चोरांनी एक कोटी ६१ लाख ९८ हजार ९५२ रुपयांची फसवणूक केली.

