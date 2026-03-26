Pune News : गुंतवणुकीच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; ज्येष्ठ महिलेला एक कोटींचा गंडा

पुणे : शेअर मार्केट आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये जादा परताव्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांकडून शहरात फसवणुकीचे सत्र सुरूच आहे. कोंढव्यातील एका ज्येष्ठ महिलेची एक कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे. याशिवाय 'डिजिटल अरेस्ट', क्रेडिट कार्ड आणि बिटकॉइन गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत..ज्येष्ठ महिलेची एक कोटीची फसवणूक -पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोंढव्यातील एनआयबीएम परिसरात राहणाऱ्या ६३ वर्षीय महिलेच्या मोबाइलवर मागील नोव्हेंबरमध्ये सायबर चोरट्यांनी शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीचा व्हिडिओ पाठवला. त्यामध्ये जादा नफा मिळण्याचे आमिष दाखवत लिंक डाऊनलोड करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर विविध बँक खात्यांमध्ये रक्कम भरण्यास सांगून तिच्याकडून एक कोटी रुपये उकळले. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कल्याणीनगरमधील व्यक्तीस १५ लाखांना लुबाडले-कल्याणीनगरमधील एका ४२ वर्षीय व्यक्तीची शेअर ट्रेडिंग आणि आंध्र प्रदेशातील खाणकाम व्यवसायासाठी स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याच्या बहाण्याने १५ लाख ६५ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी येरवडा पोलिसांनी बंटी उर्फ किरण महाडीक (रा. दादर, मुंबई) आणि राजश्री चिखले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..क्रेडिट कार्डच्या बहाण्याने तीन लाखांना गंडा-क्रेडिट कार्ड मंजुरीच्या नावाखाली बँक खात्याची माहिती घेऊन सायबर चोरट्यांनी एका ४६ वर्षीय व्यक्तीस सुमारे तीन लाख रुपयांना गंडा घातला. ही घटना पाषाण परिसरात घडली. याबाबत बाणेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..बिटकॉइनमधील गुंतवणूक महागात -बिटकॉइनमध्ये गुंतवणुकीवर जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवत कोंढव्यातील एका ४४ वर्षीय महिलेची ११ लाख ४८ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. संबंधित टेलिग्राम आयडीधारक आणि मोबाइलधारकाविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असून, अनोळखी लिंक, गुंतवणुकीचे आमिष किंवा 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या धमक्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.