Pune Investment Scam: शेअर मार्केट व ऑनलाइन टास्कच्या आमिषाला चौघे बळी; पुण्यात ४६ लाखांची सायबर फसवणूक

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जादा परताव्याचे आमिष दाखवून आणि ऑनलाइन टास्कच्या नावाखाली शहरातील चौघांची सुमारे ४६ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याच्या चार घटना समोर आल्या आहेत. बाणेर, फुरसुंगी, वाघोली आणि विमानतळ पोलिस ठाण्यांत हे गुन्हे दाखल झाले आहेत..बालेवाडी हाय स्ट्रीट येथील एका व्यक्तीला शेअर्स खरेदीत गुंतवणुकीवर जादा नफ्याचे आमिष दाखवून सात लाख २२ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी ४२ वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली. त्यानुसार बाणेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अन्य एका घटनेत सायबर चोरट्यांनी वाघोलीतील एका महिलेस ‘मेषो’ कंपनीच्या प्रॉडक्ट खरेदीवर दिवसाला चार ते १० हजार रुपये कमिशनचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडून महिलेने चार लाख ३२ हजार रुपये गमावले. याबाबत एका ३९ वर्षीय महिलेने वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..तसेच, सायबर चोरट्यांनी शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर ३० लाखांचा फायदा झाल्याचे सांगून एका तरुणाला गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर लिंक पाठवून विमानतळ परिसरातील तरुणाची दहा लाख रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत २७ वर्षीय तरुणाने विमानतळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे..तसेच, सायबर चोरट्यांनी येवलेवाडीतील एका २९ वर्षीय तरुणाला शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जास्त नफा मिळाल्याचे खोटे स्क्रीनशॉट पाठवले. त्यानंतर लिंक पाठवून १२ लाख १५ हजार रुपयांना फसवले. याबाबत फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. सायबर चोरट्यांच्या या नवनव्या क्लृप्त्यांमुळे सुशिक्षित नागरिकही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला बळी पडत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.