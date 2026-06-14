पुणे

Pune Cyber Crime: पुण्यात सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; ऑनलाइन फसवणुकीचे सत्र सुरूच, वेगवेगळ्या घटनांत तिघांना १५ लाखांचा गंडा

कर्जाचे आमिष, विवाह निमंत्रण लिंक आणि ‘केवायसी’ अपडेटच्या बहाण्याने सायबर चोरट्यांकडून पर्वती, बंडगार्डन व कोंढवा परिसरातील तिघांकडून तब्बल १५ लाखांची ऑनलाइन लूट
Cyber Financial Fraud: Evaluating the ₹15.4 Lakh Triple Breach Across Pune Precincts

Cyber Financial Fraud: Evaluating the ₹15.4 Lakh Triple Breach Across Pune Precincts

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सायबर चोरट्यांनी कर्जाचे आमिष, बॅंक खाते अद्ययावत करण्याच्या बहाण्याने तसेच, विवाहाच्या निमंंत्रण पत्रिकेची लिंक पाठवून नागरिकांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. पर्वती, बंडगार्डन आणि कोंढवा परिसरात घडलेल्या या तीन घटनांमध्ये तिघांची सुमारे १५ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.

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