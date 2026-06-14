Pune Cyber Crime: पुण्यात सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ; ऑनलाइन फसवणुकीचे सत्र सुरूच, वेगवेगळ्या घटनांत तिघांना १५ लाखांचा गंडा

पुणे : सायबर चोरट्यांनी कर्जाचे आमिष, बॅंक खाते अद्ययावत करण्याच्या बहाण्याने तसेच, विवाहाच्या निमंंत्रण पत्रिकेची लिंक पाठवून नागरिकांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. पर्वती, बंडगार्डन आणि कोंढवा परिसरात घडलेल्या या तीन घटनांमध्ये तिघांची सुमारे १५ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली..कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून चार लाखांची फसवणूक-सायबर चोरट्यांनी एका व्यक्तीला पाच लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून चार लाख १२ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार पर्वती भागात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संबंधित तरुणाने (वय ३८, रा. गणेशमळा, सिंहगड रस्ता) पर्वती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तरुणाने कर्जाबाबतची जाहिरात वाचली होती. या जाहिरातीतील क्रमांकावर त्याने संपर्क साधला. कर्ज मंजूर करून देण्यासाठी चोरट्यांनी त्याच्याकडून चार लाख ११ हजार रुपये घेतले. ‘गणपती फायनान्स’ कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे भासवून आरोपींनी वेगवेगळ्या मोबाईल क्रमांकावरून संपर्क साधून फोनपेद्वारे पैसे भरण्यास भाग पाडले. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) हिवरकर करत आहेत..विवाह निमंत्रणाची ती लिंक उघडली अन् सव्वापाच लाख गायब -अन्य एका घटनेत, बंडगार्डन परिसरातील व्यावसायिकास (वय ५६, रा. ताडीवाला रस्ता) मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून विवाह निमंत्रण पत्रिकेची लिंक आली होती. ती लिंक ओपन केल्यानंतर, ‘रघुनंदन कुमार अॅमेझॉन फ्रॉड’ नावाच्या व्यक्तीने ओटीपी मिळवून अन्सारी यांच्या बँक खात्यातून पाच लाख ३० हजार रुपये ऑनलाइन पद्धतीने काढून घेतले. याबाबत बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..‘केवायसी’ अपडेटच्या नावाखाली ज्येष्ठाला सहा लाखांचा गंडा-बँक खाते अद्ययावत (केवायसी) करण्याच्या बहाण्याने सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाची पाच लाख ९९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने (वय ६८, रा. एनआयबीएम) कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कस्टमर केअर विभागातून बोलत असल्याचे भासवून बँक खाते अद्ययावत न केल्यास खाते बंद पडेल, असे सांगितले. त्यानंतर चोरट्यांनी एपीके फाइल पाठवून बँक खात्याची माहिती घेतली. त्यानंतर ज्येष्ठाच्या खात्यातून पाच लाख ९९ हजार रुपये काढून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.