ज्येष्ठ महिलेची आठ लाखांची फसवणूक

पुणे, ता. ८ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची बनावट चित्रफीत समाज माध्यमांत व्हायरल करून फसवणूक केल्याची आणखी एक घटना उघडकीस आली आहे. सायबर चोरट्यांनी कोथरूड भागातील एका ज्येष्ठ महिलेची आठ लाख रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत महिलेने कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखविणारी चित्रफीत सायबर चोरट्यांनी व्हायरल केली होती. महिलेने ही चित्रफीत पाहिली. त्यानंतर संबंधित क्रमांकावर संपर्क साधला. तेव्हा चोरट्यांनी गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून त्यांना बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले. महिलेने चोरट्यांच्या खात्यात आठ लाख रुपये जमा केले. दरम्यान, संबंधित चित्रफीत ‘एआय’चा वापर करून तयार केल्याचे उघडकीस आले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने तक्रार दिली.
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