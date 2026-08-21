सायबर फसवणुकीतील रक्कम आठ दिवसांत हस्तगत

पुणे, ता. २१ : सायबर चोरट्यांनी मोबाईल अपडेटचा बनावट संदेश पाठवून लांबविलेले ५० हजार रुपये येरवडा पोलिसांनी नागरिकाला परत मिळवून दिले. बँकेशी तत्परतेने पत्रव्यवहार आणि तांत्रिक पाठपुरावा करून पोलिसांनी अवघ्या आठ दिवसांत ही यशस्वी कामगिरी केली.
येरवडा परिसरातील एका व्यक्तीला मोबाईल अपडेटचा बनावट संदेश पाठवून सायबर चोरट्यांनी त्यांचे खाते हॅक केले होते. या माध्यमातून खात्यातून ५० हजार रुपये परस्पर काढून घेण्यात आले. फसवणूक झाल्याचे समजताच संबंधित व्यक्तीने येरवडा पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर तपास पथकाने तातडीने हालचाली केल्या. पोलिसांनी संबंधित बँकेशी दूरध्वनी आणि ईमेलद्वारे संपर्क साधून तो व्यवहार तत्काळ गोठवला. पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तक्रारदाराची पूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त चिलुमुला रजनिकांत आणि सहाय्यक आयुक्त सुनील जैतापूरकर यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली.
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