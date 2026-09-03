Pune Traffic Update : पुण्याच्या वाहतुकीत मोठे बदल; ४-५ सप्टेंबरला ‘हे’ रस्ते राहणार बंद, पर्यायी मार्गांची यादी पाहा

पुणे : दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ४ आणि ५ सप्टेंबर रोजी शहरातील मध्यवर्ती भागांसह विविध महत्त्वाच्या रस्त्यांवर वाहतूक नियमन केले जाणार आहे. उत्सवादरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेऊन काही रस्ते पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असून, काही मार्गांवरील वाहतूक पर्यायी रस्त्यांकडे वळवण्यात येणार आहे. गर्दीची परिस्थिती पाहून वाहतुकीत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा निर्णय वाहतूक पोलिसांकडून घेतला जाणार आहे..पुण्यात ४ आणि ५ सप्टेंबरला वाहतुकीत बदलदहीहंडी उत्सवादरम्यान गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये, तसेच वाहतुकीचे नियमन सुरळीत राहावे यासाठी ४ आणि ५ सप्टेंबरला विविध भागांत निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी एकेरी वाहतूक केली जाईल, तर काही रस्ते पूर्णपणे बंद करून वाहनांना पर्यायी मार्गाने पाठवले जाणार आहे..फडके हौद परिसरातील वाहतूक बदल४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजल्यापासून फडके हौद परिसरात वाहतूक बंद किंवा नियमन करण्यात येणार आहे. यासोबतच जिजामाता चौक, सोन्या मारुती चौक आणि गणेश रोड परिसरातील वाहतूक परिस्थितीनुसार पर्यायी मार्गाने वळवली जाणार आहे. त्यामुळे या भागातून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी वाहतूक व्यवस्थेतील बदल लक्षात घेऊन प्रवासाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे..शिवरकर रोड ५ सप्टेंबरला बंद५ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजल्यापासून शिवरकर रोड वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या मार्गावरील वाहतूक संविधान चौक, साळुंखे विहार रोड आणि फ्लॉवर व्हॅली लेन या पर्यायी मार्गांकडे वळवण्यात येणार आहे..Pune Traffic Issue : वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती; ‘रिअल टाइम डेटा’नुसार होणार अभ्यास.लष्कर, वारजे, समर्थसह 'या' भागांतही बदलदहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लष्कर, वारजे, समर्थ, बंडगार्डन आणि काळेपडळ या वाहतूक विभागांमध्येही नियमन करण्यात येणार आहे. गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी काही मार्गांवर एकेरी वाहतूक, तर काही ठिकाणी पूर्ण वाहतूक बंद करून पर्यायी मार्गांचा वापर केला जाणार आहे..पुणेकरांनी काय काळजी घ्यावी?उत्सवाच्या काळात नागरिकांनी शक्यतो सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. घराबाहेर पडण्यापूर्वी बंद असलेले रस्ते आणि उपलब्ध पर्यायी मार्ग तपासावेत. वाहनचालकांनी वाहतूक पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे..वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी परिस्थितीनुसार वाहतूक नियमन करण्याचे अधिकार वाहतूक पोलिसांकडे असतील. वाहतूक शाखेचे पोलीस उप आयुक्त डॉ. संदिप भाजीभाकरे यांनी नागरिकांनी वाहतूक व्यवस्थेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..Pune Traffic Update: पुण्यातील 'ट्रॅफिक'बाबत मोठी अपडेट! शहरातील 'मिसिंग रोड'च्या कामांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.