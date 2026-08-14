धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (शुक्रवारी सायं. ५ पर्यंत)

धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.
खडकवासला - १.९७ - १.९७ - १०० - ०३ - ७२२
पानशेत - १०.६५ - १०.६५ - १०० - १४ - २,१००
वरसगाव - १२.८२ - १२.८२ - १०० - १२ - १,९८१
टेमघर - ३.७१ - ३.७१ - १०० - १३ - २,९०३
पवना - ८.५१ - ८.४८ - ९९.७२ - १९ - २,७६७
भामा आसखेड - ७.६७ - ७.५६ - ९८.५८ - ०० - ९३०
वडिवळे - १.०७ - १.०५ - ९७.८६ - २० - २,५४०
डिंभे - १२.५० - ११.८७ - ९५.०४ - ०१ - १,१२६
चासकमान - ७.५७ - ७.५७ - १०० - ०० - ९२९
गुंजवणी - ३.६९ - ३.३६ - ९१.१६ - ०६- १,७८८
नीरा देवघर - ११.७३ - ११.७० - ९९.७८ - १५ - १,७९९
भाटघर - २३.५० - २३.५० - १०० - ०० - ७८७
वीर - ९.४१- ९.४१ - १०० - ०० - ३४१
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