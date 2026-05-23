Dating App Trap: डेटिंग ॲपवरील मैत्रीच्या जाळ्यात अडकला पुण्यातला उद्योजक; सात कोटींची फसवणूक

Pune Latest News: डेटिंग ॲपवरील ओळखीतून मैत्री वाढवत परकीय चलन व्यवहारातील गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून कोंढवा परिसरातील एका उद्योजकाची तब्बल सात कोटी सात लाख ६१ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी ५३ वर्षीय उद्योजकाने शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून संबंधितांवर माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार उद्योजक अविवाहित असून भोसरी औद्योगिक वसाहतीत वाहनांच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीचा व्यवसाय करतात. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्यांची एका डेटिंग ॲपवरून महिलेबरोबर ओळख झाली होती. सुरुवातीला संवाद आणि मैत्री वाढवत महिलेने त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर परकीय चलन (फॉरेक्स) व्यवहारात गुंतवणूक केल्यास मोठा आर्थिक लाभ मिळेल, असे सांगून त्यांना गुंतवणुकीस प्रवृत्त करण्यात आले..OBC Caste Census: ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी एल्गार : सोयंदेव गावातून मोहिमेला सुरुवात, प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे संघटित होण्याचे आवाहन.महिलेच्या सांगण्यावरून उद्योजकाने एका ॲपच्या माध्यमातून खाते उघडले. त्यानंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पैसे जमा करण्यास सांगण्यात आले. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत उद्योजकाने विविध खात्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सात कोटी सात लाख ६१ हजार रुपये जमा केले..Dhamani Irrigation : धामणीतील कोट्यवधींच्या जलसिंचन योजना थांबू देणार नाही; वीजपुरवठ्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची दिलीप वळसे पाटील यांची ग्वाही.दरम्यान, गुंतवलेल्या रकमेवर मोठा परतावा मिळाल्याचे संबंधित ॲपवर दिसत होते. त्यामुळे उद्योजकाचा विश्वास अधिक दृढ झाला. मात्र, परताव्याची रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ती मिळत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे समजताच त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक संगीता देवकाते करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.