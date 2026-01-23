पुणे

Pune Crime News : पुण्यातील कोंढवा पोलिसांची मोठी कारवाई, डेटिंग अ‍ॅप लुटारू टोळी गजाआड

dating app robbery Pune : पुण्यात डेटिंग अ‍ॅपवर तरुणांना धमकावून लुटणारी टोळी कोठड्यात आली. पाच जणांना अटक, मोबाइल, दागिने, कोयते आणि दुचाकी जप्त. नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : डेटिंग अ‍ॅपवर ओळख वाढवून तरुणांना धमकावून लूटणाऱ्या टोळीचा कोंढवा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी पाच जणांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून मोबाइल, दागिने आणि गुन्ह्यात वापरलेली वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

या प्रकरणी कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रोहिल अकील शेख (वय १९, रा. कोंढवा), नुहान नईम शेख (वय १८, रा. कोंढवा), शाहिद शाहनूर मोमीन (वय २५, रा. संतोषनगर, कात्रज), इशान निसार शेख (वय २५, रा. अंजलीनगर, कात्रज) आणि वाहिद दस्तगीर शेख (वय १८, रा. कोंढवा) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

