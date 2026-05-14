Daund Politics: दौंडच्या माजी आमदार ‘माँसाहेब’ उषादेवी जगदाळे यांचे वृद्धापकाळाने निधन

दौंड ( पुणे) : दौंड विधानसभा मतदारसंघाच्या माजी आमदार श्रीमती उषादेवी कृष्णराव जगदाळे - पाटील ( वय ९०) यांचे वृध्दापकाळाने निधन झाले आहे. विधानसभेत त्यांनी दोन वेळा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केले होते..पुणे येथील एका खासगी रूग्णालयात उपचार सुरू असताना उषादेवी जगदाळे यांचे १४ मे रोजी निधन झाले. दौंड नगरपालिकेच्या पहिल्या महिला नगराध्यक्षा असण्याचा बहुमान मिळविणार्या उषादेवी जगदाळे यांनी ३१ मार्च १९७१ ते ३१ मार्च १९७२ आणि ९ एप्रिल १९७२ ते २८ ऑक्टोबर १९७२ या कालावधीत नगराध्यक्षा म्हणून काम पाहिलेले आहे. विधानसभेत त्यांनी १९७२ ते १९७७ आणि १९८५ ते १९९० या कालावधीत दोन वेळा दौंड मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केले आहे. त्यांचे पती दिवंगत कृष्णराव बाजीराव जगदाळे - पाटील यांनी १९८० ते १९८५ या कालावधीत दौंड मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले होते. दौंड विधानसभा मतदारसंघात तेव्हा दौंड तालुक्यासह बारामती तालुक्यातील २२ गावांचा समावेश होता..खानवटे ( ता. दौंड) येथील राजेभोसले राजघराण्यातील उषादेवी या कन्या होत्या. त्यांचा विवाह दौंडचे पाटील कृष्णराव बाजीराव जगदाळे - पाटील यांच्याशी झाल्यानंतर त्या दौंडच्या सूनबाई झाल्या. १२ एप्रिल १९७६ रोजी दौंड - पुणे - दौंड रेल्वे शटलला त्यांच्या हस्ते सर्वप्रथम हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले होते. दौंड रेल्वे जंक्शन येथे १२ एप्रिल २०१६ रोजी दौंड - पुणे शटलच्या ४० व्या वर्धापनदिनी त्यांच्या हस्ते झेंडा दाखविण्यात आला होता. दौंड तालुक्यातील सिंचन व्यवस्था, कुरकुंभ येथे एमआयडीसी, रस्ते, रेल्वे स्थानकांची निर्मिती, आदी पायाभूत प्रकल्प त्यांच्या कार्यकाळात मार्गी लागले..मृदूभाषी असलेल्या उषादेवी जगदाळे यांना ` माँसाहेब ` म्हणून संबोधले जात होते. प्रत्येकाशी आदरार्थी बोलणार्या आणि कोणाविषयी आकसभाव न बाळगणार्या माजी आमदार म्हणून त्या सुपरिचित होत्या. दौंड तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात त्या सक्रिय होत्या आणि महिलांसाठी आयोजित कार्यक्रम व उपक्रमांना त्या उपस्थित राहून मार्गदर्शन करीत होत्या. विविध पुरस्कार, जीवनगौरव पुरस्कार आणि मानपत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला होता..श्रीमती उषादेवी जगदाळे यांच्या पश्चात २ मुले, ३ विवाहित कन्या, सूना व नातवंडे, असा परिवार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष तथा दौंड शुगर लिमिटेडचे संस्थापक संचालक वीरधवल जगदाळे हे त्यांचे ज्येष्ठ पूत्र तर विद्यमान नगरसेवक तथा माजी नगराध्यक्ष इंद्रजित जगदाळे हे त्यांचे धाकटे पूत्र होत. त्यांची नात दुर्गादेवी इंद्रजित जगदाळे या दौंड नगरपालिकेच्या जनतेतून निवडून आलेल्या विद्यमान नगराध्यक्ष आहेत..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून श्रध्दांजलीराज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात, ` माँ ` म्हणून सर्वपरिचित असलेल्या उषादेवी जगदाळे यांनी दोन वेळा आमदार म्हणून दौंड तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करत जनतेची निष्ठेने सेवा केली. त्यांचे पती कृष्णराव उर्फ बाळासाहेब जगदाळे यांनीही आमदार म्हणून तालुक्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले. जगदाळे कुटुंबाचा वारसा त्यांचे सुपुत्र पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे समर्थपणे चालवत आहेत. जगदाळे पाटील कुटुंब हे सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणारे घराणे म्हणून ओळखले जाते..जनतेशी असलेली त्यांची आत्मीयता, साधेपणा आणि समाजासाठीची बांधिलकी कायम स्मरणात राहील. पवार कुटुंब आणि जगदाळे कुटुंब यांचे अनेक दशकांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. उषादेवींच्या जाण्याने केवळ जगदाळे कुटुंबाचीच नव्हे, तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्याच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. ही पवार कुटुंबासाठीदेखील वैयक्तिक हानी आहे..या प्रसंगी जगदाळे कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो आणि कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो, ही प्रार्थना करते, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे.