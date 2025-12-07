पुणे

Pune Special Trains: विमान प्रवाशांच्या मदतीला रेल्वे; बंगळूर दिल्लीसाठी विशेष गाड्या, गैरसोय दूर करण्याचा प्रयत्न

Indigo Flight Chaos Triggers Railway Intervention: इंडिगोने अचानक रद्द केलेल्या विमानांमुळे अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी रेल्वेने पुणे-बंगळूर आणि पुणे-दिल्लीसाठी विशेष गाड्यांची घोषणा केली.
पुणे : पुण्यासह देशभरातील विविध विमानतळांवर ‘इंडिगो’मुळे अभूतपूर्व गोंधळ उडाला. अचानक मोठ्या प्रमाणात विमाने रद्द झाली, तर काही विमान कंपन्यांनी वाढविलेले तिकीटदर यातून विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांची सुटका होण्यासाठी रेल्वे प्रशासन पुढे सरसावले आहे.

