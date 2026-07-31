Pune Dengue Cases Rise: दीड महिन्यात ३०० संशयित रुग्णांची नोंद; डेंगीचा प्रभाव वाढला; कोथरूड, कर्वेनगर ठरताहेत हॉटस्पॉट

पुणे: पावसाळा सुरू झाल्यानंतर शहरातील डेंगीचा प्रभाव वाढू लागला आहे. पावसाचे पाणी विविध ठिकाणी साचत असल्याने डासांच्या उत्पत्तीला पोषक वातावरण निर्माण झाले असून, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीतून डेंगीच्या संशयित रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारीपासून १५ जुलैपर्यंत शहरात ४७३ संशयित डेंगी रुग्णांची नोंद झाली आहे. यातील तब्बल ३०० रुग्णांची नोंद जून आणि जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात झाली आहे..जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांत डेंगीच्या संशयित रुग्णांची संख्या तुलनेने कमी होती. जानेवारीत २५, फेब्रुवारीत २३, मार्चमध्ये २६, एप्रिलमध्ये ४१, तर मेमध्ये ५८ संशयित रुग्ण आढळले. त्यानंतर जूनमध्ये रुग्णसंख्येने अचानक उसळी घेत १७५चा टप्पा गाठला. जुलैच्या पहिल्या १५ दिवसांतच आणखी १२५ संशयित रुग्णांची भर पडली आहे..Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू; बालकासह आणखी तिघे ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती.पावसाळ्यात घरांच्या परिसरात, बांधकामांच्या ठिकाणी, भंगार साहित्यात तसेच विविध ठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढते. याच साचलेल्या पाण्यात डेंगीचा प्रसार करणाऱ्या डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे पावसाचा जोर आणि बदलते हवामान यामुळे डेंगीचा प्रसार वाढण्याची शक्यता आहे..Jantar Mantar Protest: जंतरमंतरभोवती बॅरिकेडची भिंत; संभाव्य आंदोलनासाठी सरकारकडून तयारी.तापाकडे दुर्लक्ष नकोताप, अंगदुखी, डोकेदुखी, डोळ्यांच्या मागील बाजूस वेदना, अशक्तपणा यासारखी लक्षणे आढळल्यास नागरिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक त्या तपासण्या करून घेणे गरजेचे आहे. तसेच घरात किंवा परिसरात पाणी साचणार नाही, याची दक्षता घेणे, पाण्याची भांडी झाकून ठेवणे आणि डासांपासून संरक्षणासाठी आवश्यक उपाय करणे महत्त्वाचे असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.