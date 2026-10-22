पुणे

Dengue Infection : डेंगीने आठ वर्षांच्या मुलीचा बळी; उपचारादरम्यान खासगी रुग्णालयात मृत्यू

Tragic Death of 8-Year-Old Girl Due to Dengue in Pune : पुण्यात डेंगीच्या आजारामुळे एका आठ वर्षांच्या चिमुकलीचा खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - डेंगीची लागण झाल्यानंतर गुंतागुंत वाढल्याने लोहगाव येथील अवघ्या आठ वर्षांच्या चिमुकलीचा शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रविवारी (ता. १८) तिचा मृत्यू झाला असून डेंगीचा शहरातील हा यार्षीचा पहिलाच मृत्यू ठरला आहे.

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