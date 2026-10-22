Dengue Infection : डेंगीने आठ वर्षांच्या मुलीचा बळी; उपचारादरम्यान खासगी रुग्णालयात मृत्यू

पुणे - डेंगीची लागण झाल्यानंतर गुंतागुंत वाढल्याने लोहगाव येथील अवघ्या आठ वर्षांच्या चिमुकलीचा शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रविवारी (ता. १८) तिचा मृत्यू झाला असून डेंगीचा शहरातील हा यार्षीचा पहिलाच मृत्यू ठरला आहे. .रुबी हॉल क्लिनिक येथे बालरोगतज्ञ डॉ. प्रशांत उदावंत यांच्या देखरेखीखाली या मुलीवर उपचार सुरू होते. डॉ. उदावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या मुलीला रुबी च्या बाह्यरुग्ण विभागात आणण्यापूर्वी चार ते पाच दिवसांपासून ताप आणि पोटदुखीचा त्रास होता. यापूर्वी स्थानिक डॉक्टरांकडे त्यांनी उपचार घेतले होते. मात्र, ताप आणि पोटदुखी कायम होती.तपासण्यांमध्ये डेंगीच्या संसर्गाची खात्री झाली. ‘आयजीएम’, ‘आयजीजी’ आणि ‘एनएस१ अँटिजेन’ या तिन्ही चाचण्यांमधून डेंगीचे निदान झाले. या मुलीला रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्याचा सल्ला डॉ. उदावंत यांनी कुटुंबीयांना दिला होता. मात्र, लोहगाव परिसरात घर असल्याने कुटुंबीयांनी जवळच्या रुग्णालयात उपचार घेतला..लोहगावच्या स्थानिक रुग्णालयात सुमारे २४ तास उपचार घेतल्यानंतर मुलीची प्रकृती खालावली. तिला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. त्यानंतर शनिवारी (ता.१७) दुपारी तिला गंभीर अवस्थेत रुबी हॉल मध्ये हलविण्यात आले. त्या वेळी तिचा रक्तदाब अत्यंत कमी झाला होता आणि श्वसनाचा त्रास गंभीर स्वरूपाचा होता.रुग्णालयात दाखल होताच तिला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आले. दरम्यान, रक्तातील प्लेटलेट्सची संख्या सुमारे ५० हजारांपर्यंत घसरली होती. शरीरातील दाहाची तीव्रता दर्शविणाऱ्या फेरिटिन या घटकाची पातळी पाच हजारांपेक्षा अधिक झाली होती. डेंगीमुळे तिला 'डेंगी शॉक सिंड्रोम' चे निदान करण्यात आले..रक्तदाब टिकविण्यासाठी तिला ‘व्हॅसोप्रेसिन’ हे औषध देण्यात आले. श्वसनाचा त्रास वाढल्याने श्वासनलिकेत नळी घालून कृत्रिम श्वसनयंत्रणेवर (व्हेंटिलेटर) ठेवण्यात आले. मात्र, तिच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा होत नव्हती.शरीरातील लॅक्टेट वाढल्याने तिच्या शरीरातील ऊतींपर्यंत पुरेसा रक्तपुरवठा आणि प्राणवायू पोहोचत नव्हता..रविवारी सकाळी तिची प्रकृती आणखी खालावली. तिच्या यकृताला झालेली गंभीर इजा मूत्रपिंडाचे कार्यही बिघडणे, रक्तदाब कमी होणे, यांमुळे शरीरातील अनेक अवयवांचे कार्य एकाच वेळी बिघडत गेले. रविवारी रात्री आठ वाजता तिला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. डॉक्टरांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही तिला वाचवता आले नाही. डेंगीमुळे तिला रक्ताभिसरण बिघडणे, यकृत, मूत्रपिंड यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचे कार्य निकामी होणे, या गुंतागुंतींमुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचे रुबी हॉल क्लिनिकने दिली.याबाबत महापालिका आरोग्य प्रमुख डॉ.नीना बोराडे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.