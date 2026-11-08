पुणे

Pune News: डेंगीच्या डासांची २,८०० घरांत पैदास; महापालिकेकडून ९० हजारांचा दंड वसूल, तर ४४८ जणांना नोटीस

Pune Dengue Mosquitoes: पुणे शहरात डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी महापालिकेची विशेष मोहीम. ऑक्टोबरमध्ये २ हजार ८०० घरांत डासांच्या उत्पत्तीला पोषक परिस्थिती आढळली. ९० हजार रुपयांचा दंड वसूल करत ४४८ जणांना नोटीस बजावण्यात आली.
PMC conducts a citywide inspection and mosquito control drive to prevent dengue breeding in Pune.

PMC conducts a citywide inspection and mosquito control drive to prevent dengue breeding in Pune.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महापालिकेकडून शहरात डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी राबविलेल्या मोहिमेत ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल दोन हजार ८०० घरांमध्ये डासांची उत्पत्ती झाल्याचे निष्पन्न झाले. महापालिकेने ९० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यासह ४४८ जणांना नोटीस बजावली आहे.

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