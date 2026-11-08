Pune News: डेंगीच्या डासांची २,८०० घरांत पैदास; महापालिकेकडून ९० हजारांचा दंड वसूल, तर ४४८ जणांना नोटीस

पुणे : महापालिकेकडून शहरात डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी राबविलेल्या मोहिमेत ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल दोन हजार ८०० घरांमध्ये डासांची उत्पत्ती झाल्याचे निष्पन्न झाले. महापालिकेने ९० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यासह ४४८ जणांना नोटीस बजावली आहे. .महापालिकेच्या कीटक प्रतिबंधक विभागाने ऑक्टोबर महिन्यात शहरामध्ये डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी मोहीम राबविली. शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत डासांची उत्पत्ती होणारी ठिकाणे शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. घरांमधील पाण्याच्या टाक्या, कुंड्या, भांडी आणि अन्य पाणीसाठ्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. यात २ हजार ८०० घरांमध्ये डासांच्या उत्पत्तीला पोषक परिस्थिती आढळली.तसेच तीन हजार ५८२ कंटेनरमध्ये दूषित पाणी आढळून आले आहेत. दरम्यान, डेंगीच्या डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेने धूर आणि औषध फवारणीची मोहीम राबविली. ऑक्टोबर महिन्यात शहरातील ७३ हजार ३६० घरांमध्ये धूरफवारणी तर ४९ हजार ९५३ घरांमध्ये औषध फवारणी करण्यात आली असल्याची माहिती सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे यांनी दिली..ऑक्टोबरमधील डेंगीच्या अहवालातील आकडेवारी२,९४,४६४तपासणी केलेल्या मिळकती४,८५,५९३तपासलेले एकूण कंटेनर७३,३६०धूरफवारणी केलेली घरेच४९,९५३औषध फवारणी केलेली घरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.