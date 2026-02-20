Pune News : पुणे दंत अधिवेशनात विज्ञान, संशोधन आणि सक्षमीकरणाचा समन्वय

पुणे : राज्यभरातील दंतवैद्य, संशोधक आणि विद्यार्थी यांना एकत्र आणत आधुनिक तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण उपचारपद्धती आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाचा प्रभावी संदेश देणारे ‘पुणे दंत अधिवेशन-२०२६’ उत्साहात पार पडले. नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक दंतसेवा उपलब्ध व्हावी, या उद्दिष्टाने इंडियन डेंटल असोसिएशनतर्फे आयोजित या अधिवेशनात ३५ वैज्ञानिक व्याख्याने, संशोधन स्पर्धा असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले..इंडियन डेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोज श्रीवास्तव आणि मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे आणि असोसिएशनच्या मुख्य कार्यालयाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन बर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले. इंडियन डेंटल असोसिएशन ही केवळ व्यावसायिक संघटना नसून, व्यक्तिमत्व विकासाचे सक्षम व्यासपीठ आहे, असे डॉ. श्रीवास्तव यांनी नमूद केले. अधिवेशनाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. अजित कदम, डॉ. अर्चना जोशी आदींनी प्रयत्न केले. इंडियन डेंटल असोसिएशनच्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. फिरोज शरीफ आणि मानद सचिव डॉ. विकास पाटील यांनीही अधिवेशनाचे विशेष कौतुक केले..Nashik News : अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात नाशिकची मोठी झेप; आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचे केंद्रीय सचिवांचे आवाहन.या अधिवेशनात दोन सभागृहांमध्ये ३५ व्याख्याने पार पडली. डॉ. राजेश क्षीरसागर आणि डॉ. भाग्यश्री जबडे, डॉ. प्रिया लेले व डॉ. व्यंकटेश कुलकर्णी यांनी नाविन्यपूर्ण विषयांची मांडणी केली. संशोधन स्पर्धांमध्ये १३३ शोधनिबंध, १८४ भित्तीपत्रके आणि २३ प्रात्यक्षिक उपचार सादरीकरणे झाली. दंतवैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजुषा, गायन, नृत्य आणि वेशभूषा सादरीकरण अशा स्पर्धा घेण्यात आल्या..महिला दंत परिषदेसाठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून पिएर फॉशार अकादमीच्या अध्यक्षा डॉ. सबिता राम आणि आर.जे. श्रुती उपस्थित होत्या. महिलांनी आत्मसक्षमीकरणाबरोबरच स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.