Pune Election 2026: शिवसेनेची पुण्यासाठी ब्लू प्रिंट! १२ वैशिष्ट्ये असलेला कृती आराखडा; नीलम गोऱ्हे यांची माहिती

Pune Latest News: शहराची ओळख ही उद्याने, क्रीडा, पेन्शनरांचे शहर याचबरोबर आयटी, ऑटो हब, पर्यटन नगरी अशी आहे. तसेच गणेशोत्सवासारखे सांस्कृतिक उपक्रम मोठया प्रमाणात होत असल्याने पुण्याचे महत्त्व वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याच्या विकासाचा १२ वैशिष्ट्ये असलेला 'कृती आराखडा २०२६' (ब्लू प्रिंट) मांडण्याचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मानस आहे. पुणे विकास परिषदेच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांच्या संकल्पना, अपेक्षा विचारात घेऊन हा आराखडा मांडण्यात येईल, अशी माहिती शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..शिवसेनेचे उमेदवार रमेश बाबर, गिरिराज सावंत यांच्यासह कौसरबाग येथील उमेदवाराला प्रचार थांबवा, उमेदवारी अर्ज मागे घ्या, अशा धमक्या येत असून त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्यात येत आहे. या निवडणुकीत नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करावे, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले..डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ''मुंबई येथे १ प्रभाग रचना असून पुण्यासह राज्यात इतर महापालिकांमध्ये चारची प्रभाग रचना आहे. त्यासाठी चार मत देणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाचे जे निर्वाचन अधिकारी आधीच्या निवडणुकीत वादग्रस्त ठरले त्यांच्या बदल्या इतर ठिकाणी केल्या तरी ते पुन्हा तसेच वागतात. गैरप्रकार होऊ नये यासाठी पुणे पोलिस आयुक्तांनी अतिरिक्त पोलिस बल तैनात ठेवावे. पैसे वाटपाच्या तक्रारी असल्या तरी त्याने त्याने कोणी निवडून येत नाही''..लाडक्या बहिणींचा हप्ता बंद होणार नाहीनिवडणूक आयोगाने सांगितलेले आहे की, लाडक्या बहिणींना अग्रिम हप्ता देता येणार नाही. मात्र, जानेवारी महिन्याचा हप्ता नाही मिळाला तरी डिसेंबर महिन्याचा प्रलंबित हप्ता द्यायला आयोगाची आडकाठी नसल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले..