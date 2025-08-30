Pune News : अनियंत्रित शहरीकरण’ मुख्य समस्या; गोलमेज बैठकीत तज्ज्ञांचे मत; शहरांची वहनक्षमता विषयावर चर्चा

पुणे : अनियंत्रित शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘सिंबायोसिस सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज’ यांनी आयोजित केलेली ‘शहरांची वहनक्षमता’ विषयावरील गोलमेज बैठक नुकतीच झाली. .शहरातील वाहतूक, पाणीपुरवठा, पर्यावरण आणि घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या समस्यांवर विचारमंथन करून उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. या बैठकीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, नगररचनाकार आणि माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सखोल चर्चा केली. बैठकीतून पुढे आलेल्या सूचनांचा मसुदा सरकारला पाठविला जाणार आहे..ही बैठक अभ्यासक आणि नागरिक यांच्यातील दुवा साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’चे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर यांनी सांगितले. पहिल्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. रविकांत जोशी यांची उपस्थिती होती. सिंबायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्रमुख डॉ. ज्योती चंदीरमाणी यांनी ‘शहरांची वहनक्षमता’ संकल्पनेची व्याप्ती स्पष्ट केली. यात लोकसंख्या, जमिनीचा वापर, वाहतूक कोंडी, हवेची गुणवत्ता, जलस्रोत आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मुद्द्यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. .या सत्रात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरी गटांच्या प्रतिनिधींनी आपले अनुभव आणि समस्या मांडल्या. या वेळी बहुसंख्य वक्त्यांनी शहरीकरण समस्या नसून अनियंत्रित शहरीकरण हेच मुख्य आव्हान असल्याचे मत व्यक्त केले. डॉ. रामनाथ झा, डॉ. राम भगत, प्रा. अभय पेठे, बागेश्री येवलेकर, अनघा परांजपे पुरोहित, मंदार शिंदे, डॉ. शुची मिश्रा, रणजित गाडगीळ, इंद्रनील सदलगे, डॉ. नवाजुद्दिन अहमद, सिद्धार्थ लॅरिन्स बेनिंजर, प्राची कुलकर्णी, डॉ. चांदणी तिवारी, डॉ. अश्विनी शेंडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.