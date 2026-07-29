पुणे

Pune Extortion Squad Action: धायरीत शिक्षण घेत असलेल्या तरुणाकडून चार देशी पिस्तुल व तीन जिवंत काडतुसे जप्त; खंडणी विरोधी पथकाची कारवाई

धायरी फाटा परिसरात गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाची कारवाई; तरुणाकडून देशी बनावटीची चार पिस्तुले व तीन जिवंत काडतुसे जप्त
pune dhayari phata crime branch seized four country made pistols three live cartridges bhushan uttam mohite narhe police

pune dhayari phata crime branch seized four country made pistols three live cartridges bhushan uttam mohite narhe police

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : धायरी फाटा येथून एका तरुणाकडून देशी बनावटीची चार पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाने ही कारवाई केली.

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