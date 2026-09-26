पुणे - शहरात मोफत रुग्णवाहिकेला संपर्क केला की वीस मिनिटांत घटनास्थळी हजर होणार असा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या मोफत ‘डायल १०८’ रुग्णवाहिकेचा गणेश मिरवणुकीदरम्यान बोजवारा उडाला. १०८ या हेल्पलाईनवर वारंवार संपर्क करूनही प्रतिसाद न देणे, संपर्क झाल्यावर दीड तास वाट पाहा, मग आम्ही येतो, अशी हेल्पलाईनवर उत्तरे देणारे रुग्णवाहिकेवरील डॉक्टर व कर्मचारी असा अनुभव शुक्रवारी मध्यरात्री नागरिकांना आला..राज्यातील नागरिकांना अपघात, हृदयविकार अशा तातडीच्या प्रसंगी रुग्णाला मोफत रुग्णवाहिकेची सेवा देणारी ‘डायल १०८’ ही सेवा राज्य शासनाने २०१४ मध्ये सुरू केली आहे. गणेश मिरवणुकीदरम्यान भाविकांना तातडीची रुग्णसेवा मिळावी यासाठी ‘डायल १०८’ च्या मिरवणूक मार्गावर १८ ठिकाणी रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या होत्या. तर, महापालिकेच्याही रुग्णवाहिका सोबत होत्या..दरम्यान, एका महिला पत्रकाराला शुक्रवारी रात्री अकराच्या सुमारास नवी पेठेत अचानक पोटात दुखणे, चक्कर येणे, घाम येणे असा त्रास होऊ लागला. त्या वेळी, सोबत असलेल्या सहकाऱ्यांनी तातडीच्या उपचारासाठी डायल १०८ या हेल्पलाईनवर संपर्क साधला असता तीन ते चार वेळा कॉल करूनही कोणीही कॉल उचलला नाही. सलग कॉल केल्यावर ऑपरेटरने कॉल उचलला व रुग्णवाहिकेशी जोडून देण्याच्या नावाखाली १० ते १५ मिनिटे कॉल प्रतीक्षेत ठेवला. रुग्णवाहिकेची अर्धा तास वाट पाहूनही ती न आल्याने, दरम्यान संबंधित महिला पत्रकाराला दुचाकीवरून जवळील खासगी रुग्णालयात न्यावे लागले..‘पोलिस संरक्षण द्या, मगच आम्ही तपासायला येऊ’दरम्यान, पुन्हा डायल १०८ च्या ऑपरेटरचा फोन आला व त्यांनी तो कॉल नवी पेठ जवळील टिळक चौकातील रुग्णवाहिकेशी जोडण्याऐवजी संपर्क होत नसल्याचे सांगत शनिपार येथील रुग्णवाहिकेच्या डॉक्टरसोबत जोडला. शनिपार येथील डॉक्टरांनी ‘आम्हाला यायला दीड तास लागेल. तसेच दोन पोलिस सोबत द्या, तेव्हाच येऊ’ अशी अजब अट घातली..महापालिका प्रशासनाचा दावा फोल!विसर्जन मिरवणुकीत आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ वैद्यकीय मदत देण्याचे मोठमोठे दावे महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात शुक्रवारी हे दावे फोल ठरल्याचे पाहायला मिळाले. अनेकांपर्यंत वैद्यकीय मदत पोचलीच नाही. तर, महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ‘नॉट रिचेबल’ झाले होते..‘पुण्यात डायल १०८ च्या ८२ रुग्णवाहिका आहेत, त्यापैकी काही मिरवणुकीत होत्या. फोन केल्यापासून शहरात २० मिनिटांच्या आत त्या पोचणे अपेक्षित आहे. टिळक चौकातही रुग्णवाहिका तैनात होती, मात्र संपर्क का झाला नाही व घडलेल्या प्रसंगाबाबत आम्ही चौकशी करू’– डॉ. विजय ताते, जिल्हा व्यवस्थापक, डायल १०८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.