Digital Arrest Scam : बालतस्करीच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी अन् डिजिटल अरेस्टचा धाक! पुण्यात ७१ वर्षीय ज्येष्ठाची २२ लाखांची फसवणूक; नेमका प्रकार काय?

पुणे : बालतस्करीच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाची २२ लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली. हा प्रकार पाच ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान घडला. .याबाबत मोहनवाडी (आळंदी रस्ता) येथील ७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मोबाइलधारक आणि बँक खातेधारकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने फिर्यादींना व्हॉट्सॲप कॉल करून दिल्ली येथील दूरसंचार विभागातून बोलत असल्याचे भासवले. त्यांच्या नावे माटुंगा येथील कॅनरा बँकेत खाते उघडून तीन कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे आणि कर्नाटकमध्ये बालतस्करीचा गुन्हा दाखल असल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्याची धमकी दिली..रकमेच्या डिजिटल पडताळणीच्या बहाण्याने विविध खात्यांवर २२ लाख रुपये भरण्यास भाग पाडून फसवणूक केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) संपत राऊत करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.